Halo Infinite Technical Test Beta avait des problèmes de PC et de serveur Xbox

À 18 h 41 HE hier soir, les fans s’attendaient à faire tourner Halo Infinite dans le premier « test technique » du jeu. Au lieu de cela, des problèmes techniques ont repoussé l’heure de lancement indéfinie d’un montant non spécifié. Les problèmes concernant le test ont continué jusqu’à jeudi soir et vendredi matin.

Le développeur 343 Industries a prévu un test technique, ou « vol » – ne l’appelez pas une version bêta, car ce n’est pas le cas – pour que Halo Infinite démarre hier après-midi PT et se termine lundi matin PT. Peu de temps avant le déploiement prévu, le directeur de la communauté 343 Industries, Brian Jarrard, s’est adressé à Twitter pour gérer les attentes et détailler un problème mineur qui a nécessité la réinitialisation des serveurs du vol. Ensuite, le gros problème : ce contretemps a en fait nécessité un « redéploiement complet du serveur mondial », ce qui signifie que le test ne commencerait pas avant le soir PT. (343 Industries est basé sur la côte ouest, Kotaku sur l’est.)

Comment entrer dans le vol Halo Infinite

Lorsque le test technique Halo Infinite a officiellement été lancé à 21 h 19 HE, il ne l’a pas fait pour tous les joueurs. Contrairement à de nombreux tests de pré-version, entrer dans le vol Halo Infinite n’est pas aussi simple que d’accéder au Microsoft Store de la Xbox et de télécharger une application. Au contraire, vous deviez remplir un formulaire d’inscription à l’avance. (343 Industries a régulièrement et vocalement exhorté les gens à s’inscrire au cours des dernières semaines.) Ensuite, si vous recevez un e-mail confirmant que vous avez été sélectionné, vous devrez vous rendre sur Halo Waypoint, un site central où les joueurs peuvent vérifier leur Halo. statistiques, messages et plus encore, et consultez votre boîte de réception pour obtenir des instructions sur la façon de télécharger.

C’était un spectacle courant pour beaucoup de ceux qui ont pu entrer dans Waypoint.Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Halo Waypoint a lutté contre l’écrasement du trafic la nuit dernière, de nombreux utilisateurs n’ayant pas pu charger leurs messages, ni même se connecter au site. Jarrard a dirigé les fans vers un sous-site dédié Waypoint, permettant aux testeurs approuvés d’accéder aux instructions via la FAQ. (Remarque : cette URL ne fonctionnera que si vous êtes approuvé pour le test technique Infinite.) Version courte : pour monter dans le vol, vous devez être un Xbox Insider, ouvrir l’application Insider Hub, vérifier vos aperçus proposés, et sélectionnez l’option Halo Infinite, à condition que vous ayez été approuvé.

Vous savez comment cela fonctionne : vous appuyez sur le bouton « rejoindre ». Il traverse un moment de « en attente ». Alors vous êtes dedans. Assez facile, non ? Le fait est que pour de nombreux joueurs, « en attente » est resté sur « en attente » pendant des heures. Le canal de support officiel de Halo a exhorté les joueurs à pratiquer la patience, la vertu la plus rare de la vie, et à « réessayer ». Ça devrait le faire!

Kotaku a eu peu de chance la nuit dernière. Zack Zweizen et moi avons essayé à plusieurs reprises d’entrer à peu près depuis le pistolet de départ et nous nous sommes retrouvés bloqués sur un écran “en attente”. Nous avions même essayé le vieux truc infaillible de « éteindre la console puis de la rallumer ». Pas de dé.

À 23 h 46 HE, Zack n’était toujours pas en mesure d’entrer. Mais ce matin, il m’a dit qu’il était entré vers 00 h 35 HE. “Je suis très excité de jouer plus quand ça marche mieux”, a-t-il déclaré.

J’ai fait un dernier essai vers 1 h 00 HE avant de jeter l’éponge. Ce matin, j’ai enfin pu mettre en file d’attente le téléchargement (18,7 Go sur Xbox) sans résistance. Cela a pris quelques minutes, mais cela a finalement fonctionné. Avant que vous ne demandiez, non, je n’ai pas encore eu l’occasion de jouer, car : travail.

Alors, tout va mieux maintenant ?

Selon les canaux officiels approuvés par Microsoft, oui, le vol Halo Infinite se déroule sans problème. À 5 h 24 HE, le compte Twitter de l’assistance Xbox a remercié les joueurs pour leur patience et a déclaré que toute personne “s’attendant à accéder à Halo Infinite via l’application Xbox Insider Hub ne devrait plus être bloquée dans un état d’attente”.

Gardez à l’esprit, cependant, que ce sont des canaux officiels. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs pleins d’espoir signalent toujours que leur application Insider est bloquée sur “en attente”, affirmant des temps d’attente de 7, 8, 9 heures ou plus. Alors, mieux peut-être (pour certains), mais pas encore parfait.

Cela dit, quiconque attendait la perfection d’un test technique – encore une fois, même pas une version bêta – était en premier lieu voué à la déception. L’intention ici était de tester la capacité du serveur et de s’assurer que l’infrastructure pouvait prendre en charge un afflux de joueurs pour l’un des jeux les plus attendus de l’automne. Il vaut bien mieux régler ces problèmes maintenant que le jour du lancement, n’est-ce pas ? De plus, 343 Industries prévoit d’effectuer davantage de tests techniques avant le lancement, qui n’a pas de date spécifiée mais dont la sortie est prévue plus tard cette année sur Xbox et PC.