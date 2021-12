Halo Infinite – Tout savoir

Halo Infinite est l’un des plus grands jeux à venir de Microsoft, et bien qu’il ait raté sa date de sortie d’origine en tant que titre de lancement de la Xbox Series X|S, la version bêta multijoueur gratuite a eu un lancement surprise et la campagne approche à grands pas.

Dans cette vidéo, nous parlons de tout ce que vous devez savoir sur Halo Infinite avant sa sortie. De l’histoire et du gameplay de la campagne aux nouveaux types d’armes et de gadgets du multijoueur.

La campagne Halo Infinite sera lancée le 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.