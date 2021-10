Halo Infinite – Voici à quoi ressemble un charme d’arme

Le multijoueur de Halo Infinite inclura des charmes d’armes, qui sont présentés dans d’autres jeux de tir populaires, et nous savons maintenant à quoi ils ressembleront. En annonçant un nouvel ensemble de figurines d’action Master Chief de Jazwares, Microsoft a également révélé à quoi ressemblent les charmes d’armes dans Halo Infinite.

Le nouvel ensemble de figurines d’action, qui comprend des figurines basées sur Master Chief et The Pilot, est livré avec un code pour un charme d’arme Neon Skull exclusif dans le jeu. La boîte révèle à quoi ressemble le charme dans le jeu, et il devrait sembler familier à tous ceux qui ont joué à Call of Duty.

Le site Web Xbox Gear Shop comprend un examen plus approfondi du charme de l’arme – consultez-le ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, le charme s’attache à l’arme et est un moyen de personnaliser les armes au-delà des skins seuls.

Le charme d’arme crâne néon dans Halo Infinite

Le pack de 2 figurines d’action pilote et maître à 27 $ de Jazwares sera lancé en février 2022, et la page du produit mentionne qu’un code pour déverrouiller le charme du jeu sera envoyé par e-mail lorsque l’ensemble de figurines d’action sera expédié. Cela signifie donc que le charme ne sera pas disponible dans le jeu avant 2022.

Quant à l’ensemble lui-même, il est livré avec des figurines à l’échelle 4″ pour Master Chief et The Pilot. Certains des accessoires incluent un fusil de combat et un lance-roquettes SPNKr, ainsi que des bases hexagonales (qui peuvent être connectées ensemble). Xbox Gear Shop pour en savoir plus et commander le vôtre.

Après un long délai, Halo Infinite sera lancé le 8 décembre pour PC, Xbox One et Xbox Series X|S via Game Pass. L’élément multijoueur est un jeu autonome gratuit. Il n’y aura pas de campagne coopérative avant 2022, et Forge arrivera également après le lancement.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.