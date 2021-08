Halo: Infinite – voici les spécifications PC minimales et recommandées

in

Les spécifications PC pour Halo: Infinite ont été publiées, vous donnant une idée de ce dont votre système a besoin pour exécuter correctement le prochain jeu de tir.

Hier, il a été annoncé que Halo Infinite sortira sur Xbox Game Pass pour les plates-formes PC et Xbox le 8 décembre.

La version PC sera disponible à l’achat sur Steam et le Windows Store de Microsoft.

Voici les spécifications décrites sur Steam. Comme d’habitude, les choses peuvent changer entre maintenant et la sortie, alors gardez cela à l’esprit.

Le minimum

Obligatoire: processeur et système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation: Windows 10 RS3 x64

Processeur: AMD FX-8370 ou Intel i5-4440

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphique: AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Version 12

Espace de rangement: 50 Go d’espace disponible

conseillé

Obligatoire: processeur et système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation: Windows 10 19H2 x64

Processeur: AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700k

Mémoire: 16 Go de RAM

Graphique: Radeon RX 5700 XT ou Nvidia RTX 2070

DirectX: Version 12

Espace de rangement: 50 Go d’espace disponible

Le jeu comportera à la fois la campagne multijoueur et la campagne solo à sa sortie, mais la campagne cop-op et le créateur de la carte Forge seront manquants.

La campagne cop-op sortira avec la saison 2 trois mois après la sortie du jeu, et Forge arrivera trois mois après, donc dans les six mois suivant la sortie de cette dernière.

Le prochain aperçu technique mettra en vedette 4v4 et Big Team Battle.