Halo Infinite vous permet désormais de porter des ours en peluche, des roses et des tournesols

Capture d’écran : Microsoft/343 Industries/Kotaku

Chaque mardi, la boutique Halo Infinite se renouvelle avec un nouveau stock d’objets et d’armures pour aider votre Spartan à se démarquer sur le champ de bataille. Pour la plupart, c’est le genre de trucs limite auxquels vous vous attendez : ceintures de munitions, couleurs de visière supplémentaires, décalcomanies, tout ce que vous avez. Plus récemment, le jeu a vendu quelque chose de légèrement plus idiot : des grenades en forme d’ananas que vous pouvez enfiler sur votre poitrine. Mais le remaniement des magasins du 7 décembre est tout autre chose.

En un mot : mignon. Pour 1 500 crédits, votre Spartan peut apposer un adorable ours en peluche sur son plastron, ou peut-être attacher doucement un tournesol géant à son casque. Comment reste-t-il en place ? Qui sait! Le lot contient également un petit charm en forme de cœur que vous pouvez montrer sur n’importe quelle arme de votre choix. Ou, si vous vous sentez d’humeur, vous pouvez vous promener avec une rose jaune posée sur vos épaulettes. Vous serez le Spartiate le plus classe du coin.

On dirait qu’il y a un thème dans les offres de magasin de cette semaine. En plus de ces articles approuvés par les softies, le magasin vend également actuellement une variété de décalcomanies chibi qui représentent de nombreux ennemis emblématiques de Halo au fil des ans. Vous pouvez appliquer ces adorables versions des extraterrestres comme décorations à vos armes, à votre armure ou même à vos véhicules.

Je suis ravi de voir 343 Industries pousser Halo dans un nouveau territoire, même en dehors de la campagne. Il aurait été facile de prétendre que ces ajouts ne correspondent pas au jeu, de la même manière que les joueurs de Battlefield étaient énervés de voir le Père Noël dans leur jeu de tir militaire. Halo s’intègre normalement parfaitement dans le milieu typique dudebro. En même temps, réduire la série à cette description est un mauvais service. Halo, sa physique sauvage, les médailles très spécifiques que vous gagnez et les armes puissantes du jeu s’unissent pour créer une véritable absurdité. Dans cet esprit, les nouveaux objets kawaii fonctionnent, même s’ils semblent étranges sur le papier.

Inutile de dire que j’ai eu le paquet de tournesol. Déjà, je peux imaginer que d’autres joueurs doivent me regarder les tuer malgré l’impression que je viens de sortir d’une pépinière. Ce n’est probablement qu’une question de temps avant qu’un homme m’envoie un message audio enragé sur la façon dont il va me dénoncer pour tricherie. La nature guérit sur XBL, les amis.