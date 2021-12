Halo: la collection Master Chief obtient une peluche Grunt équippable aujourd’hui

La prochaine série de produits cosmétiques d’anniversaire de Halo: The Master Chief Collection est tombée aujourd’hui, avec les nouveaux goodies proposés, notamment un sac à dos sur le thème de la Xbox, une peau Magnum noire et verte et une peluche Grunt équipable.

Les nouveaux éléments pour le multijoueur Halo 3 font partie d’un événement Halo Anniversary prolongé, qui a commencé à supprimer des produits cosmétiques à thème début novembre. Tous les articles sont disponibles dans la boutique en jeu Exchange, où les joueurs peuvent dépenser des points de saison excédentaires pour les produits cosmétiques commémoratifs.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Histoire de Halo

La dernière goutte plus tôt en décembre comprenait un sac à dos Fronkbox, des épaulettes avec des contrôleurs Xbox d’origine et une peau de tireur d’élite à thème. Les nouveaux articles qui arrivent maintenant ne sont pas moins uniques, avec une jolie peluche Grunt qui peut être équipée comme un sac à dos. La peluche n’a actuellement pas d’équivalent réel, bien qu’elle soit similaire à une peluche Grunt en édition limitée sortie en 2011 pour le 10e anniversaire de Halo.

Les autres articles sont le X-Pack et le skin OGX Magnum, les deux articles arborant fièrement le schéma de couleurs noir et vert emblématique de Xbox. Les trois objets seront disponibles dans The Exchange jusqu’au 29 décembre, date à laquelle le dernier lot d’objets anniversaire sera ajouté à la boutique en jeu.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.