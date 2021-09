Halo: MCC obtient des ensembles d’armures inspirés de l’histoire ancienne

Des ensembles d’armures inspirés par des guerriers des âges passés arrivent dans Halo 3 et Halo: Reach in Halo: The Master Chief Collection’s la saison prochaine, et ils ne ressemblent à rien de ce qui a été vu auparavant dans Halo.

Révélé dans un nouveau billet de blog Canon Fodder sur Halo Waypoint, les nouveaux ensembles s’inspirent de l’armure portée par les guerriers spartiates de la Grèce antique, les chevaliers de l’Europe médiévale et les guerriers vikings de Scandinavie. Les ensembles seront disponibles dans le cadre de Halo: MCC Saison 8, intitulé Mythic, ainsi que de nouvelles plaques signalétiques et skins d’armes et de véhicules.

Galerie

Le directeur artistique de l’équipe de publication de Halo, Horia Dociu, s’est penché sur certaines des réflexions qui ont été apportées aux nouveaux skins dans le billet de blog, affirmant que la nouvelle saison a été un moyen sympa de donner vie aux thèmes présents tout au long de la série Halo de manière visuelle.

“Mjolnir et quelques autres noms mythologiques nordiques dans notre canon ont inspiré un concept de guerrier Asgard, qui est venu avec les casques à cornes et toutes les autres associations vikings que l’histoire et la culture pop ont mis en évidence”, a déclaré Dociu. “Alors que des surnoms comme Wraith, Banshee et Ghost semblaient être une lentille stoïque et gothique sombre à travers laquelle aborder une armure de chevalier classique contre nos Spartiates. Halo concerne les guerriers mythiques du futur, alors quelle meilleure façon de renforcer le fantaisie que d’imprégner les armures des visuels légendaires qui ont résonné pendant des siècles dans notre propre histoire de guerriers légendaires ?”

Les décors sont similaires dans leur esprit aux “Fractures” qui seront vues dans Halo Infinite, qui sont des skins non-canon avec des thèmes plus non conventionnels, comme l’armure Yoroi Samurai Spartan qui a été vue dans diverses images et captures d’écran faisant la promotion du jeu. C’est quelque chose que les prochains numéros de Canon Fodder aborderont “plus loin sur la route”.

La franchise Halo et écrivain narratif Jeff Easterling écrit dans le billet de blog qu’il aime personnellement quand une franchise peut être vue sous un nouvel angle, comme ce sera le cas pour la nouvelle saison de MCC.

“Qu’il s’agisse d’une version samouraï de Star Wars ou d’une version steampunk de Batman, voir des éléments familiers prendre une tournure sauvage et lointaine peut simultanément vous donner une nouvelle chose amusante à apprécier tout en vous aidant à apprécier les raisons fondamentales pour lesquelles vous aimez le chose originale en premier lieu », écrit Easterling.

Easterling taquine que ces nouveaux ensembles d’armures prépareront également le terrain “pour des thèmes expérimentaux plus amusants à venir à l’avenir dans ce lieu et dans d’autres”.

Halo : la prochaine saison de MCC verra également l’ajout d’une nouvelle carte Halo 3 sous la forme d’Icebox, une réimagination de la carte Halo 2 Turf.

