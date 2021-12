Halo Reddit verrouillé en raison de la colère des joueurs et des menaces

Image : 343 industries/Xbox

Encore une fois, les joueurs en colère sont en colère et crient et sont les pires. Cette fois, ça se passe sur Reddit. Plus précisément, le subreddit principal de Halo, r/Halo, qui a été verrouillé jusqu’à lundi en raison de la colère et de la toxicité de la plupart des publications et des commentaires après le lancement de Halo Infinite le mois dernier.

Le multijoueur de Halo Infinite a été lancé le 15 novembre. Ce fut une belle surprise et beaucoup de gens ont sauté en ligne et ont commencé à jouer et ce qu’ils ont trouvé était plutôt bon. Cependant, si vous avez sauté sur r / Halo au cours de la semaine dernière, il semblerait que 343 ait sorti le pire jeu vidéo jamais créé qui vous a également donné le cancer si vous le touchiez en fonction de la façon dont certains joueurs criaient à ce sujet 24h / 24 et 7j / 7. et chacun de ses petits et grands problèmes et lacunes.

Et comme vous pouvez vous y attendre, étant donné qu’il s’agit d’Internet, des équipes ont commencé à se former, et les personnes qui ont apprécié le jeu ont également commencé à attaquer et à crier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le but de… eh bien, il n’y a pas vraiment de raison d’être en colère messages sur Reddit, mais bon nombre des près d’un million de Redditors qui font partie de r/Halo ont été enfermés dans une guerre de mots sans valeur, se lançant des insultes les uns contre les autres et les développeurs derrière Infinite. Les gens ont commencé à envoyer des menaces, des injures et à essayer de doxer les gens avec lesquels ils n’étaient pas d’accord ou n’aimaient pas. C’est devenu si grave qu’hier soir, les mods de r/Halo ont pris la décision de verrouiller l’intégralité du subreddit jusqu’à lundi.

« De tous côtés, cela a duré assez longtemps et est devenu incontrôlable », a posté le mod 343-Guilty-Spark de r/Halo hier soir.

« La quantité de toxicité sur le sous-marin des deux côtés a rendu impossible pour les gens d’avoir des discussions civiles, ce que l’équipe de mod s’efforce de faire indépendamment de l’opinion. Certains utilisateurs du sous-marin ont même été responsables de doxxing et de menaces de mort. Nous mettons temporairement le sous-marin en verrouillage afin que les gens puissent, espérons-le, s’installer un peu et nous pouvons appuyer sur le bouton de réinitialisation avant le lancement. En fin de compte, c’est un jeu vidéo et ce niveau de vitriol est injustifié.

Prenons une seconde pour nous concentrer sur ce dernier élément. Toute cette colère, les menaces et la stupide guerre des mots et du doxing sont terminées par un free-to-play jeu vidéo. Un assez amusant aussi.

Depuis le lancement, j’ai consacré une tonne d’heures aux modes en ligne d’Infinite et, avec beaucoup d’autres joueurs d’après ce que je peux dire, je me suis bien amusé. Bien sûr, il y a des problèmes. La passe de combat est merdique, la façon dont vous déverrouillez des trucs – même après quelques ajustements bien accueillis récemment – ​​peut sembler une corvée, et j’aimerais qu’il y ait quelques autres listes de lecture proposant des modes plus stupides comme infecté ou Griffball. Mais il y a une différence entre ne pas aimer quelque chose ou partager des critiques à son sujet et harceler, attaquer ou crier sur quiconque et tout le monde assez malchanceux pour lire vos diatribes ou menaces.

Avant que le subreddit ne soit verrouillé, le directeur de la communauté de 343, Brian Jarrad, a publié une longue réponse à tous les messages de colère, demandes et menaces qui remplissaient r/Halo à l’époque.

« Tout d’abord, je vais souligner à nouveau que je comprends à 100% et suis généralement d’accord avec les frustrations que la plupart expriment même si je ne suis pas d’accord avec les attaques et les façons dont certains choisissent d’exprimer ces sentiments », a expliqué Jarrad.

« Appelez-moi un compère, un menteur, un discours de corporation, etc. comme vous voulez, mais je n’ai jamais menti à cette communauté et je ne le ferai jamais. Et je ne dis pas moi-même que 343 sont une « victime » de quelque manière que ce soit – c’est encore un autre récit que certaines personnes ici ont choisi d’appliquer. C’est mon travail de venir ici, d’écouter, de le prendre franchement sur le menton, et malgré le fait que je sois personnellement très rebuté par la façon dont beaucoup s’expriment, je m’assure toujours que nous défendons les joueurs en interne. Nous le faisons, que ce soit positif ou négatif et nous le ferons toujours. »

Selon Jarrad, il y a plus de changements à venir dans la progression, dans les listes de lecture, dans le Battlepass et plus encore. Il a également reconnu que certains changements et fonctionnalités importants et très demandés pourraient prendre plus de temps que certains ne le souhaiteraient, mais il a demandé de la patience alors que l’équipe de 343 continue de travailler dur. Il a également rappelé aux gens que Halo Infinite sera là pendant longtemps et que le studio passera les prochains mois et années à mettre à jour, peaufiner et améliorer le jeu.

« Chacun a droit à son opinion. C’est votre prérogative de jouer ou de ne pas jouer. Je préfère avoir des gens si passionnés qu’ils nous crient dessus que personne ne s’en soucie du tout », a déclaré Jarrad. « Mais je demande juste aux gens de respirer ici, de comprendre qu’il y a des êtres humains derrière cela qui ont consacré des années de leur vie à essayer de faire les meilleures expériences possibles, et ne vous précipitez pas pour juger ou supposer que vous l’avez compris tout compris.

Peu de temps après ce message, le subreddit a été verrouillé par les mods. Kotaku a contacté les mods derrière r/Halo au sujet du verrouillage, s’il pourrait durer plus longtemps que le week-end et que se passera-t-il lorsque (éventuellement) le subreddit sera rouvert.

En ce qui concerne les joueurs de Halo en colère, contrariés par les diverses lacunes et problèmes légitimes de Halo Infinite, je recommanderais peut-être de s’éloigner, de jouer à un jeu que vous aimez et de réaliser que rien de tout cela n’est sain ou productif. N’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de jouer au jeu que vous détestez. Je promets.