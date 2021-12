Halo Subreddit verrouillé en raison d’une toxicité en spirale alors que 343 pourparlers progressent, listes de lecture, microtransactions, etc.

Le subreddit Halo a été temporairement verrouillé en raison d’une toxicité sur le forum qui a « échappé à tout contrôle », selon les mods. Cela s’est produit après que le directeur de la communauté 343, Brian Jarrard, a écrit un article passionné sur l’état de Halo Infinite et appelant à un discours civil autour du jeu.

« La quantité de toxicité sur le sous-marin des deux côtés a rendu impossible pour les gens d’avoir des discussions civiles, ce que l’équipe de mod s’efforce de faire indépendamment de l’opinion », ont déclaré les mods. « Certains utilisateurs du sous-marin ont même été responsables de doxxing et de menaces de mort. Nous mettons temporairement le sous-marin en verrouillage afin que les gens puissent, espérons-le, s’installer un peu et nous pouvons appuyer sur le bouton de réinitialisation avant le lancement. À la fin de la journée, cela est un jeu vidéo et ce niveau de vitriol est injustifié. Prenez le week-end, nous rouvrons lundi.

Lecture en cours : aperçu pratique de la campagne Halo Infinite

Jarrard a déclaré dans un long article sur Reddit dans lequel il a dit qu’il comprenait et était généralement d’accord avec certaines des frustrations que les fans de Halo Infinite ont avec le jeu. Il n’est cependant pas d’accord avec la manière dont certains fans expriment leurs opinions. « Appelez-moi un compère, un menteur, un discours de corporation, etc. comme vous voulez, mais je n’ai jamais menti à cette communauté et je ne le ferai jamais », a déclaré Jarrard. « Et je ne dis pas moi-même que 343 sont une » victime « de quelque manière que ce soit – c’est encore un autre récit que certaines personnes ici ont choisi de postuler. C’est mon travail de venir ici, d’écouter, de le prendre franchement sur le menton, et malgré étant personnellement très rebutés par la façon dont beaucoup s’expriment, nous nous assurons toujours que nous défendons les joueurs en interne. Nous le faisons, que ce soit positif ou négatif et nous le ferons toujours. «

La déclaration de Jarrard intervient après que 343 ont annoncé leur intention d’ajouter plus de listes de lecture à Halo Infinite. Les joueurs voulaient voir une liste de lecture Team Slayer, et bien qu’elle puisse éventuellement être ajoutée, elle ne vient pas tout de suite. Jarrard a déclaré à ce sujet: « Nous sommes toujours en discussion sur la faisabilité. Oui, c’est absolument un sujet brûlant et quelque chose dont l’équipe est consciente. Nous aimerions avoir des modes et des expériences qui répondent aux attentes des joueurs par rapport à la situation de contrecoup dans laquelle nous nous trouvons. aujourd’hui. Je ne crois pas que quiconque au 343 ait pensé que ne pas avoir Slayer était une « bonne idée ».

Jarrard a ajouté: « Nous avons des gens qui travaillent dur pendant des années pour essayer de fournir le meilleur jeu Halo possible dans des circonstances très difficiles. Mais, j’essaierai au moins de fournir un contexte à ceux qui sont intéressés. »

Jarrard a expliqué que les listes de lecture dans Halo Infinite au lancement étaient toujours censées représenter une « approche mesurée ».

« Nous avons actuellement des limitations d’interface utilisateur avec le jeu dans la manière et le nombre de listes de lecture qui sont exposées. Nous avons des systèmes de progression et de défi complexes et non idéaux entrelacés dans des listes de lecture et des modes qui ne sont pas nécessairement triviaux à découpler et à changer. ( oui, l’ensemble du système de défi/progression a besoin de beaucoup de travail – quelque chose dont l’équipe est parfaitement consciente et qu’elle priorise) « , a déclaré Jarrard.

« Les plans de l’équipe pour une liste de lecture Slayer, je pense, sont plus robustes que ce qui pourrait » suffire « pour une solution provisoire. J’aime les idées et certaines des variantes sur lesquelles ils travaillent – elles nécessitent toutes un réglage et, surtout, des tests L’assurance qualité est une énorme dépendance et c’est un élément essentiel du pipeline de développement qui fonctionne sans arrêt depuis des mois pour lancer ce jeu », a-t-il ajouté.

Le développeur a poursuivi en disant que 343 réfléchissait maintenant à la possibilité d’ajouter une liste de lecture « vanilla Slayer » et de la lancer plus tôt que la version complète, ce qui serait plus robuste. Cependant, cela peut ne pas être possible pour diverses raisons.

« Je pense que le principal obstacle qui doit être surmonté et qui peut nécessiter plus de temps qu’il n’est possible avant les vacances est l’effet d’entraînement sur les défis et la nécessité de réévaluer également » le jeu rapide « et ce que cela devient », a déclaré Jarrard. « Historiquement, une liste de lecture Slayer uniquement et une liste de lecture Objective uniquement ont toujours eu pour conséquence que la liste de lecture Obj est rapidement devenue malsaine – mais peut-être que nous n’avons inévitablement pas d’autre choix que de suivre cette voie jusqu’à ce que des systèmes plus robustes soient disponibles (notez que je ne suis pas un député ou concepteur de systèmes). »

Jarrard a poursuivi en disant qu’il n’était tout simplement pas vrai que les développeurs puissent « appuyer sur un bouton » et ajouter de nouvelles fonctionnalités à Halo Infinite. « Et à l’échelle et à la complexité de ce jeu, tout changement pourrait avoir un impact négatif monumental sans tests approfondis », a-t-il déclaré. « Trier ces problèmes de retour d’information et trouver » ce que nous POUVONS faire maintenant » est ce que l’équipe fait déjà et continuera de faire. Tout doit être testé. Tout a des dépendances en aval et des effets d’entraînement. Et, nous sommes à 4 jours d’un lancement mondial avec des vacances juste après. »

Jarrard a également abordé la spéculation selon laquelle 343 a délibérément conçu Halo Infinite pour mettre l’accent sur les échanges de défis (et par extension, les microtransactions).

« Ce n’est tout simplement pas le cas. Je ne m’attends pas à ce que tout le monde le croie, mais même si nous ne sommes peut-être pas d’accord avec les sélections et l’approche des listes de lecture, je vais simplement répéter » faire en sorte que les joueurs n’aient aucun contrôle et doivent utiliser des échanges » n’a jamais été une seule chose que j’aie entendue », a déclaré Jarrard. « Toujours. Et encore une fois, nous savons que tout ce système de défi n’est pas idéal et bien que je sois heureux qu’ils aient pu apporter quelques ajustements intermédiaires au rythme de progression et supprimer certains des défis RNG les plus frustrants, il y a absolument plus de travail à faire être fait et ce n’est pas la vision idéale de l’équipe Live. j’espère obtenir Oddball afin que je puisse, espérons-le, gagner 3 fois pour relever un défi. Ou, , devoir tuer 10 Ravageurs. La récompense ultime de cette semaine d’un simple emblème en vaut-elle vraiment la peine ? Il y a beaucoup de travail à faire – nous sommes tous d’accord là-dessus. Quelques autres changements sont à venir ce mois-ci et j’espère que nous pourrons commencer à élaborer des plans plus solides après la pause. «

Également dans le message, Jarrard a déclaré avoir entendu les inquiétudes de certains fans concernant le multijoueur Halo Infinite adoptant un modèle commercial gratuit axé sur les microtransactions. « Je comprends d’où vous venez, en particulier avec une franchise établie depuis 20 ans avec un héritage de longue date. F2P a été un énorme coup de pouce pour développer la base de joueurs et nous avons vu un nombre considérable de nouveaux joueurs entrer dans la franchise pour la première fois. Mais c’est une entreprise – les serveurs sur lesquels vous jouez coûtent de l’argent à exploiter », a-t-il déclaré. « Le studio qui développe et maintient le jeu coûte de l’argent. Battlepass et la personnalisation premium sont le modèle pour ce jeu aujourd’hui. Y a-t-il de la place pour continuer à évaluer l’économie globale et la valeur pour les joueurs ? Absolument et c’est aussi un domaine que l’équipe surveille constamment et apprentissage. La création de produits cosmétiques et le Battlepass n’ont absolument rien à voir avec quelque chose comme une liste de lecture. Ce contenu a été créé il y a longtemps, est statique et n’a pas été créé « à la place des listes de lecture ». Était-ce une priorité de s’assurer que ce jeu puisse effectivement générer des revenus ? Bien sûr. »

En résumé, Jarrard a déclaré que les joueurs doivent savoir que 343 fera de son mieux pour améliorer Halo Infinite autant que possible et aussi vite que possible. « Si les choses d’aujourd’hui ne répondent pas à vos attentes, je suis désolé que vous ayez été déçu. Je suis convaincu que ce jeu continuera de s’améliorer et que tous ces problèmes sont réparables », a-t-il déclaré. « Je me rends compte également que certains joueurs ne vont tout simplement plus jouer – peut-être qu’ils reviennent, peut-être qu’ils ne le font pas. Je sais aussi – et je veux être très franc et honnête – que le rythme auquel de plus grands changements sont apportés Bear ne sera absolument pas aussi rapide que beaucoup le souhaitent. Nous avons des problèmes, c’est sûr, mais je suis vraiment fier de la fondation que l’équipe a été en mesure de fournir. «

Enfin, Jarrard a appelé les fans à s’engager avec le discours Halo Infinite de manière civile.

« Tout le monde a droit à son opinion. C’est votre prérogative de jouer ou de ne pas jouer. Je préfère avoir des gens si passionnés qu’ils nous crient dessus que personne ne s’en soucie du tout », a-t-il déclaré. « Mais je demande juste aux gens de respirer ici, de comprendre qu’il y a des êtres humains derrière cela qui ont consacré des années de leur vie à essayer de faire les meilleures expériences possibles, et ne vous précipitez pas pour juger ou supposer que vous l’avez compris tout compris. »

Le mode campagne de Halo Infinite sera lancé le 8 décembre. Revenez régulièrement sur GameSpot pour en savoir plus sur Halo Infinite dans les jours à venir.

