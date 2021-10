Halo: The Master Chief Collection, Borderlands 3 et Dirt 5 sont libres de jouer ce week-end

Les utilisateurs de Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate peuvent essayer trois jeux gratuitement ce week-end.

Les jeux de ce week-end sont Halo: The Master Chief Collection, Borderlands 3 et Dirt 5. Chacun est également disponible à prix réduit pendant le week-end, et si vous effectuez un achat, vous pouvez continuer à jouer tout en conservant votre Gamerscore et vos réalisations.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Halo : la collection Master Chief est actuellement dans la saison 8, et il s’agit de la dernière mise à jour de la collection pour 2021. Vous pouvez profiter de 100 niveaux de nouveaux déverrouillages et contenus saisonniers comme de nouvelles armures, une nouvelle carte de matchmaking et des objets de collection de campagne dans Halo 3. La collection est en vente pour 50 % à 20 $. De plus, Halo: Reach et Halo 3: ODST sont tous deux en vente à 50 % de réduction et vous coûteront respectivement 5 $ et 2,50 $.

Frontières 3 est également en vente à 67% de rabais à 19,80 $. Vous pouvez également obtenir le Season Pass 1 pour 67% de réduction à 16,50 $ et le Season Pass 2 pour 35% de réduction à 19,49 $. L’édition Super Deluxe est actuellement à 55% de réduction et vous coûtera 36 $.

Ce week-end dans le jeu marque le début des défis du carnage communautaire de Maurice, qui voient la communauté des joueurs accomplir une série de tâches pour atteindre des objectifs collectifs. À partir de demain, le 14 octobre, le premier des quatre événements de défi communautaire débutera, et tout ce que vous devez faire pour participer est de suivre l’objectif en jeu présenté chaque semaine. En relevant collectivement ces défis, les joueurs peuvent participer au déverrouillage d’un nouveau lot de têtes cosmétiques Vault Hunter Heads sur le thème de la faune pour le plaisir de toute la communauté.

Le coureur tout-terrain de Codemasters Saleté 5 est en vente ce week-end à 70 % de réduction à 18 $, ou au lieu de l’édition standard, vous pouvez opter pour l’édition Year One à 24 $, soit 70 % de réduction. Pendant les jours de jeu gratuit, vous aurez accès à l’intégralité du titre, y compris un mode Carrière mettant en vedette Troy Baker et Nolan North, le créateur de l’arène Playgrounds, de l’action en ligne, des jeux de société et plus encore.

Vous pouvez commencer à jouer à chacun d’eux à partir d’aujourd’hui jusqu’au dimanche 17 octobre à 23 h 59 PT, soit le 18 octobre à 2 h 59 HE, 7 h 59 au Royaume-Uni. Cela devrait vous laisser suffisamment de temps pour décider si vous souhaitez en acheter un ou les trois.