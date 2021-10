Halo: The Master Chief Collection disponible gratuitement ce week-end jusqu’au 18 octobre

343 Industries a annoncé que Halo: The Master Chief Collection sera disponible gratuitement jusqu’au 17 octobre à 23h59 PT (2h59 HE le 18 octobre). L’offre est disponible sur Xbox ou Steam.

Pendant cette période, l’ensemble de la collection bénéficie également d’une remise de 50 % à la fois en pack ou individuellement. Les titres incluent Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach et Halo 4. Halo: The Master Chief Collection contient toutes les dernières mises à jour saisonnières de 343 Industries.

La saison 8 de Halo: The Master Chief Collection est actuellement en cours avec de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge du navigateur de jeu personnalisé, ainsi que de nouveaux skins d’armes et de véhicules pour Halo: Combat Evolved et Halo 3. Ce dernier a également de nouveaux Moas de collection dorés cachés partout ses missions de campagne et une nouvelle carte appelée Icebox. De nouvelles armures mythiques inspirées de la mythologie et de la haute fantaisie ont été ajoutées à Halo 3 et Halo : Reach.

Halo : The Master Chief Collection est également disponible via Xbox Game Pass. La dernière entrée de la franchise, Halo Infinite, sera lancée le 8 décembre sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Cependant, le jeu n’aura pas de campagne coopérative ni de Forge au lancement.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.