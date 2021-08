Halo TV Show Boss sur les défis d’amener Master Chief au petit écran

Une émission télévisée Halo est en préparation pour 2022, et maintenant, le patron transmédia de Halo a parlé davantage de ce que l’émission vise à réaliser et de ce sur quoi cela a été de travailler.

Kiki Wolfkill, responsable du transmédia chez 343 Industries, a déclaré dans une interview à IGN que le plus grand défi avec l’adaptation de Halo pour la télévision est de trouver la meilleure façon de présenter l’histoire de Master Chief de manière non interactive.

Lecture en cours: 5 choses à savoir sur l’aperçu multijoueur de Halo Infinite

“Le plus gros défi avec l’adaptation du jeu est probablement que le jeu est conçu pour vous mettre dans l’armure de Chief. Ce que nous demandons aux gens de faire avec le spectacle est en quelque sorte de s’asseoir, et nous allons présenter un côté de Chief que vous ne pouvez tout simplement pas jouer dans le jeu », a déclaré Wolfkill.

Nous ne savons toujours pas grand-chose sur l’émission télévisée Halo, mais Wolfkill a déjà expliqué à quel point Halo est limité dans ses opportunités de narration dans les jeux. Avec l’émission télévisée, il est possible d’élargir la franchise et d’examiner plus de personnages et de points d’intrigue.

“Dans un jeu de tir à la première personne, il n’y a pas beaucoup de parcours de personnage à cause de cette volonté de conserver une partie de ce personnage pour que les gens se déversent en lui”, a-t-elle déclaré. “Donc, la télévision nous donne une capacité de longue durée pour vraiment nous concentrer sur le personnage et l’histoire d’une manière qui est plus difficile à relayer dans un jeu à la première personne.”

“L’espoir est que vous puissiez jouer au jeu et vous pouvez avoir cette idée de qui est ce personnage, et vous pouvez aimer ça, puis vous pouvez arrêter et mettre cela de côté et profiter de cette autre expérience et vous lancer dans un voyage différent”, Wolfkill ajoutée. “Et voyez ce personnage d’une manière différente sans avoir l’impression que cela gêne le personnage que vous avez déjà dans votre cœur autour du jeu.”

L’émission télévisée Halo met en vedette Orange est Pablo Schreiber du New Black en tant que Master Chief, avec Natascha McElhone de Californication en tant que Dr Halsey. Jen Taylor, qui interprète Cortana dans les jeux vidéo, interprétera également le personnage dans l’émission télévisée.

Wolfkill a également parlé de la responsabilité qu’elle ressent de fournir un produit convaincant aux fans de Halo avec l’émission télévisée. De plus, elle a parlé de son propre processus et du fait qu’elle n’a pas le temps de paniquer à propos de choses qui pourraient mal tourner.

“Pour moi, ce qui me permet de traverser cela, c’est de me concentrer sur ce que nous devons atteindre et sur ce que nous voulons être en mesure de fournir et pourquoi”, a-t-elle expliqué. “Le pourquoi est vraiment important. Pour la série télévisée, nous voulons pouvoir faire quelque chose de nouveau dans Halo et nous voulons que les gens puissent le vivre différemment, et il y a une telle responsabilité. Et il y a le moteur de la personne. de vouloir créer quelque chose d’incroyable. Vous rassemblez toutes ces choses et il n’y a pas de place pour la panique. En fin de compte, c’est la gestion de l’énergie. L’énergie doit être utilisée pour atteindre la ligne d’arrivée avec quelque chose de grand.

L’émission télévisée Halo sera diffusée en 2022 sur Paramount+. Quant à la série de jeux, Halo Infinite sera lancé plus tard cette année sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Le premier test bêta public du jeu a eu lieu fin juillet, et vous pouvez consulter nos impressions dans la vidéo ci-dessus.

