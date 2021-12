Halo Veteran Flamesword ressuscite la marque du statu quo

Michael Chaves, mieux connu sous le nom de Flamesword, a relancé la marque Status Quo et promet de la faire passer au niveau supérieur.

Les fans de Halo compétitifs de longue date se souviendront peut-être d’une équipe nommée Status Quo (sQ), l’une des nombreuses qui ont fait sensation en 2008 sur le circuit de la Major League Gaming (MLG). Dirigée par Michael « Flamesword » Chaves, la marque sQ a persisté tout au long de Halo 3, Halo Reach et Halo 4, obtenant constamment des classements élevés, quel que soit le tournoi.

Chaves est resté une constante sur la liste de Status Quo; la plupart des fans ont associé les deux. Alors que le vétéran de Halo est devenu un créateur de contenu et un concurrent pour OpTic Gaming, il a passé la grande majorité de sa carrière en tant que fondateur d’une marque qu’il a créée.

De nos jours, les organisations d’esports telles que FaZe Clan, OpTic et Cloud9 sont au premier plan. Cependant, les fans peuvent désormais ajouter Status Quo à cette liste. Le joueur de 32 ans a annoncé aujourd’hui son intention de faire de sQ une marque d’esports avant le HCS Raleigh Kick-Off Major de ce week-end, où lui et ses coéquipiers s’affrontent pour une part de 250 000 $ US.

Flamesword établit le statu quo en tant que marque légitime

après la première année et une certaine croissance avec l’organisation, nous verrons s’il n’y a pas de petites retrouvailles à venir dans le futur ici 🙌 – Michael « Flamesword » Chaves (@Flamesword) 14 décembre 2021

Il n’est pas surprenant que la passion de Chaves pour la marque Status Quo se soit rallumée après la sortie de Halo Infinite. Le vétéran de Halo a investi des heures dans son gameplay, ses mêlées et son streaming à la recherche de la grandeur. Jusqu’à présent, l’équipe sQ a obtenu un résultat parmi les 16 et les 12 premiers en deux participations au tournoi.

Voyant le potentiel de son avenir en tant que vétéran de Halo, Flamesword a officiellement relancé la marque Status Quo plus tôt dans la journée.

« Le futur commence maintenant ! @TeamStatusQuo. Super excité de pouvoir enfin parler de tout cela librement et ce qui vient ensuite est l’annonce de la composition de l’équipe pour @HCS Raleigh », a écrit Chaves sur Twitter.

Une marque classique réinventée

Il y a près de 7 ans, Status Quo remportait la 1ère place au @MLG Dallas pour lancer la saison 2011 Halo: Reach. #ThrowbackThursday pic.twitter.com/e6aIvAlIkQ – Halo Esports #HCS (@HCS) 2 février 2018

C’est un moment passionnant, étant donné qu’il reste si peu de franchises classiques sur la scène Halo Esports. Chaves a ressuscité le compte Twitter original de Status Quo, qui a accumulé près de 4 000 abonnés. La prochaine étape se situe en Caroline du Nord pour le HCS Raleigh Kick-Off Major.

Bien que la liste de sQ ne soit pas tout à fait claire à ce stade, nous pouvons nous attendre à ce que Flamesword ouvre la voie, vraisemblablement aux côtés de Chris « Blaze » Chapon, Oguz « Burton » Ustuntas et un quatrième inconnu. Ils auront la tâche difficile de supporter l’Open Bracket.

Sur la base de ce que nous avons vu jusqu’à présent, Status Quo devrait bien performer et avoir une solide chance de faire le Championship Bracket. Quant à la marque SQ elle-même, nous devrons voir ce qui attend Chaves et son partenaire organisationnel Andrew Gordon.