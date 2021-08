Halo vient dans votre voiture avec Master Chief comme navigateur

in

Microsoft et Google se sont associés pour apporter une variété de fonctionnalités sur le thème Halo à l’application de navigation Waze, y compris la possibilité de demander à Master Chief de vous donner des instructions.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une campagne promotionnelle pour Halo Infinite, qui devrait sortir plus tard cette année et a récemment commencé les aperçus techniques de son composant multijoueur.

Les conducteurs peuvent également activer la voix d’Escharum, le principal antagoniste de Halo Infinite, et faire apparaître leur véhicule dans l’application Waze en tant que Warthog ou Ghost, selon le personnage qu’ils choisissent de jouer au navigateur.

L’expérience Halo est activée en appuyant sur le bouton « Conduire avec Master Chief » dans le menu de l’application Waze, où les utilisateurs sont ensuite invités à sélectionner leur « humeur » – l’allégeance à l’UNSC ou au banni, essentiellement.

C’est à peu près tout le plaisir que vous pouvez avoir avec la mise à jour de l’application, qui est plus une nouveauté que n’importe quelle sorte d’amélioration de l’expérience – bien que vous puissiez éventuellement organiser une course Warthog vs Ghost ?

Il convient de noter que, bien que la promotion soit disponible pour les utilisateurs de Waze dans le monde entier, l’annonce officielle du blog Xbox précise que les instructions vocales de Master Chief et d’Escharum ne sont applicables qu’en anglais, espagnol, français ou portugais (pas de grec – désolé, Spartiates).

Le blog confirme également que l’expérience sur le thème Halo est une promotion à durée limitée, alors conduisez pendant que vous le pouvez.

Analyse: Certains Waze pour aller jusqu’à Halo Infinite

Aussi inoffensive que cette promotion particulière semble être, la prudence doit être appliquée lors de la recherche de contenu sur le thème Halo sur le Web, en particulier avec le jeu encore à quelques mois de sa sortie (novembre est notre meilleure estimation).

Une erreur dans la construction du premier aperçu technique de Halo Infinite a entraîné la fuite de fichiers de campagne remplis de spoilers en ligne, Joseph Staten de 343 Industries décrivant la situation comme “douloureuse pour l’équipe de développement”.

Salut les amis : nous avons involontairement inclus un petit nombre de fichiers de campagne #HaloInfinite dans la version de prévisualisation technique. Malheureusement, ces fichiers contiennent des spoilers. 1/230 juillet 2021

Bien sûr, nous n’avons détaillé les spoilers nulle part sur TechRadar (l’article ci-dessus rapporte simplement le fait de la fuite), mais nous suggérons de suivre notre guide pour couper les mots sur Twitter si vous souhaitez garder Halo Infinite intact. avant sa sortie.

En attendant, pourquoi ne pas aller faire un tour avec Master Chief ?

