HaloDAO crée un AMM personnalisé sur Balancer V2 pour faciliter les échanges et la liquidité de pièces stables non USD ⋆ Crypto new media

HaloDAO, le projet DeFi à la tête des pièces stables non USD, a choisi de s’intégrer à Balancer et à sa plate-forme avancée V2 pour faciliter les échanges et la génération de rendement pour les principales pièces stables basées sur des pièces fiduciaires non USD telles que XSGD, THKD et EURS.

Balancer V2 offre la meilleure solution complète pour l’objectif de HaloDAO, car il fait partie des seules architectures AMM viables pour faciliter les échanges entre des actifs à faible volatilité comme les monnaies fiduciaires. Des modèles tels que StableSwap de Curve sont conçus pour des actifs qui ont la même valeur nominale, tels que diverses permutations de pièces stables en USD ou d’actifs cryptographiques encapsulés. Ce modèle n’apporte aucun avantage pour les paires qui ont une fourchette de prix réaliste serrée mais non nulle, ce qui est le cas pour le forex basé sur stablecoin.

L’intégration avec Balancer V2 permet à HaloDAO de créer des courbes de liaison AMM personnalisées pour optimiser les swaps de devises, mais elle présente également des avantages significatifs pour la génération de rendement et la liquidité globale des pièces stables dirigées par HaloDAO. Avec Balancer V2, il est facile de créer des paires supplémentaires avec des pièces stables non USD et des crypto-monnaies de premier plan, créant des marchés utiles comme BTC/XSGD, ETH/TAUD et plus encore.

En outre, le modèle à haut rendement de capital de Balancer V2 permettra une utilisation composable de la liquidité locale en monnaie stable, par exemple en prêtant les réserves sous-jacentes et en obtenant plus de rendement. La conception modulaire et testée au combat signifie que HaloDAO n’aura pas besoin d’effectuer des migrations coûteuses pour ajouter de nouvelles fonctionnalités aux paires.

La fourniture de liquidités aux paires d’équilibreurs de HaloDAO permettra aux utilisateurs de profiter d’un programme de récompense « triple dip » de RNBW, BAL et des frais de swap. Les intégrations avec d’autres partenaires HaloDAO peuvent pousser les récompenses encore plus loin. HaloDAO développe également des marchés de prêt pour les pièces stables locales, qui seront particulièrement efficaces compte tenu de la capacité de fournir des réserves de pool AMM à ces coffres.

« L’intégration avec Balancer V2 permet à HaloDAO de compléter plusieurs éléments de sa vision d’un seul coup. Nous voulons créer un écosystème complet pour les pièces stables locales, ce qui signifie créer suffisamment de liquidités pour que les utilisateurs puissent échanger des pièces stables locales contre des crypto-monnaies ou inversement. Couplé à notre deuxième étape, la fourniture de passerelles fiat-to-crypto simples des devises locales aux pièces stables locales, nous pouvons enfin amorcer un écosystème DeFi et crypto détaché du dollar américain.

Le but de HaloDAO est de connecter les utilisateurs de régions sans forte présence en USD au monde de la cryptographie. Cela nécessite une quantité importante de démarches pour inciter la liquidité dans toutes les couches de la pile cryptographique, y compris les AMM DeFi et les protocoles de prêt. Une étape cruciale est la connexion entre la crypto et le monde réel, HaloDAO se concentrant sur la création de rampes d’accès et de sortie pour les pièces stables locales et les monnaies fiduciaires locales respectives.

HaloDAO vise à créer une infrastructure Web 3.0 inclusive pour faire le pont entre la finance traditionnelle et la finance sans autorisation. Pour ce faire, nous créons un teneur de marché automatisé (AMM) optimisé pour les pièces stables, afin de faciliter un échange de devises à la demande efficace et un marché de prêt spécifique aux pièces stables qui offre des rendements d’intérêt élevés sur les devises locales.

