HaloDAO et Balancer s’intègrent pour améliorer les performances | Invezz

La plate-forme avancée V2 de Balancer sera intégrée à HaloDAO, un projet DeFi faisant la promotion de pièces stables non indexées sur le dollar américain, afin d’améliorer les performances et les échanges pour XSGD, THKD, EURS et d’autres pièces stables majeures non libellées en dollars américains, comme l’a rapporté Invezz dans un communiqué de presse. Étant l’une des seules architectures AMM réalisables pour réaliser des échanges entre des monnaies fiduciaires et d’autres actifs relativement non volatils, la plate-forme V2 est une solution supérieure à l’objectif de HaloDAO.

Les courbes AMM personnalisées optimisent le trading forex, entre autres avantages

HaloDAO peut créer des courbes de liens personnalisées pour optimiser les échanges de devises en s’intégrant à Balancer, mais ce n’est pas le seul avantage. Les pièces stables promues par HaloDAO bénéficient d’une meilleure génération de rendement et d’une liquidité globale. La création de paires supplémentaires avec les principaux cryptos et stablecoins est facile avec Balancer V2. Cela se traduit par la formation de marchés utiles comme ETH / TAUD et BTC / XSGD. En outre, le modèle de capital efficace de V2 rendra possible l’utilisation composable de la liquidité en monnaie locale stable, par exemple, en augmentant les rendements en empruntant des réserves sous-jacentes.

Programme de récompense triple dip

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les utilisateurs peuvent utiliser ce schéma grâce à la fourniture de liquidités aux paires HaloDAO Balancer. Le dispositif est lié aux taux BAL, RNBW et swap. HaloDAO travaille également sur les marchés des prêts pour les pièces stables locales. Compte tenu de la possibilité de fournir à ces coffres des réserves de groupe d’AMM, cela devrait être particulièrement efficace.

Jun Ming, co-fondateur de HaloDAO, a commenté :

« L’intégration avec Balancer V2 permet à HaloDAO de compléter plusieurs éléments de sa vision en une seule fois. Nous voulons créer un écosystème à pile complète pour les pièces stables locales, ce qui signifie créer suffisamment de liquidités pour que les utilisateurs puissent passer des pièces stables locales aux crypto-monnaies, ou vice versa. Avec notre deuxième étape, la fourniture de simples passerelles fiat vers crypto des devises locales vers les pièces stables locales, nous pouvons enfin démarrer un écosystème crypto et DeFi séparé du dollar américain.

Connecter les utilisateurs dans les pays USD avec des actifs numériques

L’objectif de HaloDAO est de connecter les utilisateurs de pays fortement présents en USD avec des actifs numériques. Se concentrer sur la création de rampes d’entrée et de sortie pour les monnaies fiduciaires locales et les pièces stables locales est une étape importante.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent