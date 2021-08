HaloDAO s’associe à TrustToken pour étendre le marché des Stablecoins internationaux ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – Singapore, Singapore, 17th August 2021]

HaloDAO, un écosystème financier décentralisé axé sur l’amorçage de l’utilisation des pièces stables adossées à des fonds fiduciaires, s’est associé à TrustToken, un émetteur réglementé de pièces stables connu pour sa série de jetons « TrueCurrency ». À la suite de ce partenariat, HaloDAO ajoutera la prise en charge de TAUD, TCAD, TGBP et THKD dans son dApp pour une sortie prévue en septembre 2021. HaloDAO visera à prendre en charge la liquidité entre les pièces stables non USD et les jetons de crypto-monnaie comme ETH et MATIC.

Alors que les initiatives DeFi et Play-to-Earn continuent de prendre de l’ampleur, permettre aux utilisateurs de libeller leurs transactions en devises locales devient un besoin urgent. Souvent, les joueurs qui gagnent des jetons grâce aux jeux NFT ne peuvent pas monter et descendre facilement de la rampe.

HaloDAO a été créé pour être le fer de lance de l’adoption de DeFi et de la cryptographie, en se concentrant fortement sur la création de réseaux de liquidités stables dans des pays en dehors des États-Unis, en particulier en Asie, où les monnaies locales ont beaucoup plus d’influence sur les paiements et les échanges quotidiens en raison de sa fongibilité. Pour combler le fossé entre fiat et crypto, en particulier, HaloDAO se concentre sur la construction du réseau de liquidité DeFi et travaille avec Trust Token pour fournir une meilleure prise en charge des rampes d’accès et de sortie dans l’écosystème.

Malheureusement, la liquidité des pièces stables autres que l’USD est faible, ce qui oblige de nombreuses personnes à passer par défaut en USD même si la devise locale est plus adaptée à leurs besoins. HaloDAO vise à répondre à ce besoin du marché en démarrant la demande de pièces stables alternatives et en connectant les utilisateurs mondiaux à l’écosystème DeFi de rendement et de trading DeFi.

La capacité de relier rapidement et facilement fiat et crypto est cruciale pour le succès de HaloDAO, c’est pourquoi le partenariat avec TrustToken est particulièrement important. TrustToken permet aux utilisateurs de frapper et d’échanger facilement entre fiat et stablecoins. Chaque pièce stable émise est entièrement garantie par la devise sous-jacente et les fonds sont détenus par des partenaires de garde qui comprennent des banques et des sociétés de fiducie. Avec plus d’un milliard de dollars de liquidités, HaloDAO vise à puiser dans les pools de liquidités profonds de Trust Token pour développer le réseau de liquidité décentralisé.

La nature réglementée des stablecoins TrustToken est également pertinente au milieu des récents signes d’attention de la part des agences gouvernementales du monde entier. En s’appuyant sur TrustToken, les utilisateurs de HaloDAO peuvent être assurés que l’accès à leurs fonds ne sera pas soudainement désactivé.

“TrustToken propose une large sélection de pièces stables non USD et bénéficie d’une réputation et d’une réglementation impeccables, ce qui en fait un partenaire presque essentiel pour HaloDAO”, a déclaré Jun Yong, cofondateur de HaloDAO. «Comme pour de nombreuses autres tentatives de pièces stables non USD, il est sûr de dire que l’adoption de tout jeton au-delà du TUSD a été limitée jusqu’à présent. Nous pensons qu’il s’agit d’un problème de liquidité et de facilité d’utilisation sur le marché, et ensemble, nous pouvons enfin donner une tournure appropriée à ce volant d’adoption, en créant des marchés cryptographiques non USD significatifs. « Alors que le TUSD atteint de nouveaux sommets, nous sommes ravis de voir des projets comme HaloDAO commencer à créer de nouveaux cas d’utilisation pour nos devises autres que l’USD ! Nous visons à travailler avec eux pour étendre les cas d’utilisation de DeFi et de crypto à de nouveaux marchés en Asie et dans le monde. » a déclaré Rafael Cosman, PDG et fondateur de TrustToken.

HaloDAO a été fondé par Yong Jun Ming et Christopher Verceles, anciennement de ConsenSys, qui ont été inspirés pour créer le projet en travaillant sur la blockchain pour des initiatives à impact social au sein de l’entreprise. En étudiant des économies telles que les Philippines et d’autres pays asiatiques, leur conclusion était que les entreprises et les consommateurs partageaient un problème fondamental commun de transfert de valeur inefficace. En facilitant au maximum l’intégration et en favorisant les réseaux de liquidité, HaloDAO peut faciliter le transfert de valeur international et local au sein des économies réelles.

À propos de HaloDAO

HaloDAO vise à créer une infrastructure Web 3.0 inclusive pour faire le pont entre la finance traditionnelle et sans autorisation. Pour ce faire, nous construisons un Market Maker automatisé (AMM) et un marché de prêt optimisés pour les monnaies stables, afin de faciliter un échange de devises efficace et à la demande et un marché de prêt spécifique aux monnaies stables qui offre des rendements d’intérêt élevés sur les devises locales.

À propos de TrustToken

TrustToken construit une infrastructure financière moderne pour ouvrir les opportunités économiques à tous. Les TrueCurrencies de TrustToken (TUSD, TGBP, THKD, TCAD, TAUD) sont les premières et les seules pièces stables au monde certifiées en direct et entièrement garanties.

Négociant collectivement sur plus de 100 bourses et bureaux de gré à gré, TrueCurrencies génère des milliards de volume mensuel dans +150 pays. Profitez de transactions quasi instantanées, des coûts de transaction les plus bas de toutes les pièces stables, d’un échange facile entre fiat, d’un service client obsessionnel et d’un accès facile aux opportunités de gains.

La plate-forme TrueFi est la pionnière d’une nouvelle approche des prêts non garantis en chaîne, permettant aux détenteurs de TRU de voter sur les emprunteurs et les conditions des accords et créant plus de moyens pour les utilisateurs de générer des retours dans DeFi.

