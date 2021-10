Halo’s Needler est maintenant un Nerf Blaster, et nous le voulons tous

Au fil des ans, Halo a présenté au monde du jeu des armes emblématiques, mais aucune d’entre elles n’est aussi cool que le Covenant’s Needler. L’arme à une main tire un tas d’aiguilles violettes qui explosent sur sa cible. Et très bientôt, ce sera un blaster Nerf vraiment cool.

Révélé au PulseCon de Hasbro, le Nerf Lmtd Halo Needler arrivera dans les magasins en août 2022. Inspiré du pistolet des jeux, le blaster à piles sera proposé à un prix élevé – 100 $. Ci-dessous, vous pouvez voir les premières images du Needler. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’images rendues numériquement et que le produit et l’emballage peuvent changer avant la production finale.

Galerie

Le Needler prend six piles AA – qui ne seront pas incluses – et est livré avec 10 fléchettes pour remplir le tambour de 10 fléchettes. De plus, il est livré avec une carte de jeu, un support et des instructions. Il est disponible dès maintenant en pré-commande sur Hasbro Pulse.

« Imaginez-vous comme l’un des Banished ou Covenant et préparez-vous à combattre l’UNSC », lit-on dans la description officielle. « Ce blaster à fléchettes Nerf recrée le design distinctif du blaster avec des aiguilles flexibles qui s’allument lorsque vous saisissez la poignée ! Tirez les fléchettes et regardez les aiguilles s’assombrir pour simuler la façon dont elles se lancent du blaster dans le jeu. D’autres accents lumineux s’ajoutent à la présentation visuelle passionnante. »

La gamme Nerf Lmtd propose des répliques de haute qualité et très détaillées d’armes emblématiques des jeux, des films et de la télévision. L’année dernière, Hasbro a révélé un fusil blaster basé sur celui de Din Djarin de la série Disney + The Mandalorian, et un autre basé sur les fusils d’Aliens, qui peuvent être pré-commandés dès maintenant. The Needler fera à nouveau son retour dans Halo Infinite, qui sortira en décembre.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.