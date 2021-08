Halsey affirme que les magazines les ont snobés en raison de préoccupations concernant la “couverture de maternité”

Halsey devient réel sur les défis auxquels ils ont été confrontés dans l’industrie en essayant de promouvoir un nouvel album pendant la grossesse.

Le chanteur de 26 ans a sorti son quatrième album, If I Can’t Have Love, I Want Power, le vendredi 27 août. Pour en faire la promotion, la star a déclaré à Apple Music 1 Zane Lowe de perdre des opportunités médiatiques en attendant leur premier enfant, Ender, qui Halsey et scénariste Alev Aydin accueilli le 14 juillet.

“Il y avait des publications qui étaient comme … Vous savez, nous sortions et essayions de mettre en place des couvertures de magazines en fonction de la sortie de l’album, et ils disaient:” Oui, mais est-ce qu’elle va être enceinte? Parce que nous ne le faisons pas ” Je ne veux pas faire une couverture de maternité », a rappelé Halsey.

“Et j’étais comme, ce n’est pas une reprise de maternité”, a poursuivi le chanteur de “Bad at Love”. Et ils sont comme, ‘Non, c’est une couverture enceinte.’ Et je me suis dit : ‘Donc je ne peux pas parler de mon album ?’ “