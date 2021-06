Halsey annonce un nouvel album avec Trent Reznor et Atticus Ross

Halsey s’est rendu sur Twitter pour annoncer un nouvel album et sortir une courte vidéo teaser. Elle a écrit, “Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir, le QUATRIÈME album de Halsey, produit par Trent Reznor et Atticus Ross. ”

Il sera fascinant de voir ce que le duo primé derrière les bandes originales de Soul, The Social Network, et plus encore, fera avec le style pop unique de Halsey. L’annonce de l’album est une nouvelle passionnante pour les fans de Halsey qui n’ont pas pu l’attraper lors de la tournée Manic, qui a été annulé en raison de COVID-19. La tournée mondiale était prévue pour soutenir le troisième album studio de Halsey, sorti en janvier 2020. Halsey était impatient d’apporter ces nouvelles chansons sur la route, surtout compte tenu du succès du projet. Une étape importante de sa carrière, Rolling Stone a écrit que Manic “est le portrait autobiographique brut de Halsey de l’artiste en tant que jeune gâchis, avide de sa part d’amour et de tendresse dans un monde hostile”.

Une expérience visuelle autant qu’auditive, l’ère Manic a été définie avec des composants artistiques complexes, avec les propres efforts de peinture, de dessin et de danse interprétative de Halsey, qu’elle avait prévu de partager avec les fans chaque soir sur scène pendant la tournée.

«Cette tournée était censée être ma plus unique à ce jour pour un certain nombre de raisons. J’avais vraiment hâte de partager ce chapitre de ma vie avec vous de la manière que je connais le mieux », a écrit Halsey. “Mais pour l’instant, je rêve de jours où nous pourrons tous être à nouveau ensemble. Je t’aime et nous allons nous adapter et grandir et trouver de nouvelles façons de nous connecter malgré les circonstances.

Les fans pardonneront sûrement à la star dynamique maintenant qu’elle a de la nouvelle musique en route. Aux côtés de deux des producteurs les plus acclamés de l’industrie de la musique, Halsey est sur le point de s’appuyer sur son meilleur album à ce jour avec quelque chose d’encore plus grand.

