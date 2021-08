Halsey canalise Goth Glam Princess sur son premier tapis depuis sa naissance

Halsey ont fait une apparition mémorable sur leur premier tapis rouge depuis l’accueil de bébé Ender plus tôt cet été.

Mercredi 25 août, le chanteur de “Bad at Love” de 26 ans a partagé sur Instagram des photos de la veille d’eux-mêmes en train de sortir dans une robe sombre Dolce & Gabbana pour la première de leur nouvel album et du film d’accompagnement. La tenue comprenait un collier croisé et des gants jusqu’aux coudes et semblait être d’inspiration gothique.

“cœur des ténèbres”, a écrit Halsey en légende du message, ajoutant des emojis de cœur et de feu.

Producteur Benny Blanc est allé dans la section des commentaires pour écrire: “Je ne peux pas croire que je t’ai vu accoucher la nuit dernière.” Halsey a répondu: “C’est fou parce que la plupart des gens penseront que vous pensez au film.”

Le quatrième album studio de Halsey, If I Can’t Have Love, I Want Power, est produit par des musiciens oscarisés Trent reznor et Atticus Ross, et est disponible le vendredi 27 août. Le film du même nom a fait ses débuts dans certains cinémas IMAX le mercredi 25 août dans le cadre d’une sortie limitée.