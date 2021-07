Halsey dévoile une superbe couverture pour “Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir”

Halsey canalise les vieux maîtres dans la couverture de son prochain album, If I Can’t Have Love, I Want Power, qu’elle a officiellement révélé au Metropolitan Museum of Art.

La chanteuse enceinte est représentée assise au sommet d’un trône d’or géant avec une couronne ornée de bijoux, ses seins exposés et tenant un jeune nourrisson. Sa pose royale s’accorde parfaitement avec les innombrables portraits royaux qui bordent les couloirs du Met à New York.

L’auteur-compositeur-interprète a écrit toutes les chansons de son prochain album, en collaboration avec Ongles de neuf pouces collaborateurs et compositeurs de films, Trent Reznor et Atticus Ross.

L’album devrait sortir le 27 août via Capitol Records et est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui. Les fans peuvent également visiter loveandpower.com pour plus de détails.

“Cet album est un album concept sur les joies et les horreurs de la grossesse et de l’accouchement”, a écrit Halsey sur Instagram.

« Il était très important pour moi que la pochette transmette le sentiment de mon voyage au cours des derniers mois…. Cette image de couverture célèbre les corps enceintes et post-partum comme quelque chose de beau, à admirer. Nous avons un long chemin à parcourir pour éradiquer la stigmatisation sociale autour du corps et de l’allaitement. J’espère que cela peut être un pas dans la bonne direction !

Au cours de sa carrière à ce jour, Halsey a dépassé les 60 millions d’unités certifiées RIAA en albums, singles et longs métrages. Dans le monde, elle a vendu plus de 150 millions de singles ajustés. Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux que le pouvoir suive maniaque, qui a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des meilleurs albums actuels de Billboard.

Halsey continue de repousser les limites de la création, étendant son influence et son impact au-delà de la musique. Son premier livre, I would Leave Me If I could: A Collection of Poetry, a fait ses débuts sur la liste des meilleures ventes du New York Times en novembre dernier.

Nommée l’une des 100 personnes les plus influentes de TIME en 2020, elle a remporté plus de 20 prix, dont un AMA, MTV VMA, GLAAD Award, le prix Hal David Starlight du Songwriters Hall of Fame et un CMT Music Award.

