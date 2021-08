Halsey partage la tracklist de l’album, si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir

Halsey a partagé la tracklist officielle de l’album pour Nouvel album Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir.

Le quatrième album studio de la chanteuse a été produit par Ongles de neuf pouces Trent Reznor et Atticus Ross, et sortira le 27 août via Capitol Records.

Halsey a révélé la tracklist de If I Can’t Have Love, I Want Power sur les réseaux sociaux hier soir, le 10 août, et a confirmé que le disque n’avait aucune fonction invitée.

“C’est très cool d’avoir à nouveau un album sans fonctionnalités”, a déclaré Halsey. « J’avais l’impression que cela devait provenir entièrement de ma voix, de la même manière que [2015 debut album] Badlands. J’ai hâte que tu entendes tout.

Halsey a également expliqué à un fan que l’album était “toujours censé parler de mortalité et d’amour éternel et de notre place/permanence, c’était juste amplifié par ma grossesse. Introduit de nouveaux thèmes de contrôle et d’horreur corporelle, d’autonomie et de vanité.

“Cet album est un album concept sur les joies et les horreurs de la grossesse et de l’accouchement”, a écrit Halsey sur Instagram.

« Il était très important pour moi que la pochette transmette le sentiment de mon voyage au cours des derniers mois…. Cette image de couverture célèbre les corps enceintes et post-partum comme quelque chose de beau, à admirer. Nous avons un long chemin à parcourir pour éradiquer la stigmatisation sociale autour du corps et de l’allaitement. J’espère que cela peut être un pas dans la bonne direction !

Halsey a récemment révélé la pochette de l’album, dans laquelle elle canalise les vieux maîtres. Elle a officiellement révélé l’œuvre d’art saisissante au Metropolitan Museum of Art. La chanteuse enceinte est représentée assise au sommet d’un trône d’or géant avec une couronne ornée de bijoux, ses seins exposés et tenant un jeune nourrisson. Sa pose royale s’accorde parfaitement avec les innombrables portraits royaux qui bordent les couloirs du Met à New York.

Le mois dernier, Halsey a partagé la bande-annonce de If I Can’t Have Love, le film d’accompagnement de I Want Power, qui devrait être projeté dans certains cinémas IMAX plus tard ce mois-ci.

If I Can’t have Love, I Want Power comprend les morceaux suivants :

“La tradition”

“Les cloches à Santa Fe”

“Plus facile que de mentir”

“Lilith”

“La fille est un gars”

« Vous avez demandé cela »

“Chéri”

“1121”

“mon chéri”

« Chuchotements »

“Je ne suis pas une femme, je suis un dieu”

“Le phare”

“Ya’aburnee”

