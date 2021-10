Halsey partage quatre remixes “Je ne suis pas une femme, je suis un dieu” sur un nouvel EP

Halsey a partagé un album de remix de quatre pistes pour Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir single “Je ne suis pas une femme, je suis un dieu” avec des contributions de Hot Chip, Underworld’s Drift, On-U et Gazelle Twin.

“Je me souviens avoir entendu le single ‘Now Or Never’ de Halsey dans un taxi à LA et avoir pensé que c’était une super chanson pop”, a écrit Joe Goddard de Hot Chip sur Twitter. “Et quand on nous a dit que pour son nouvel album, elle collaborait avec Trent Reznor, cela semblait être une perspective amusante et une chose passionnante sur laquelle travailler.”

“Je pense que Trent a un talent incroyable pour travailler avec des synthés et pour moi une partie de la joie de remixer est de pouvoir séparer une chanson et d’entendre ses parties constituantes”, a poursuivi Goddard. « Pour notre remix, nous avons imaginé le genre de discothèque des Baléares que vous pourriez trouver chez Pikes ou Despacio.

Les quatre remix abordent tous la chanson avec des réglages sonores distincts. Par exemple, le remix de Gazelle Twin situe « I Am Not A Woman, I’m A God » dans un décor étrange et horrible alors que Underworld’s Drift adopte l’approche d’un son plus envoûtant.

“Je voulais une production cinématographique vraiment troublante”, a déclaré Halsey à propos de “Je ne suis pas une femme, je suis un dieu” dans une récente interview avec Apple Music, mentionnant que les producteurs Atticus Ross et Trent Reznor de Nine Inch Nails “voulaient savoir si j’étais prêt à prendre le risque, je l’étais.

Halsey a récemment joué un version en direct du single qui présente des éléments visuels d’accompagnement qui ont joué dans le gore de leur affinité pour les films d’horreur.

Le single est l’un des deux morceaux que Halsey se prépare probablement à jouer lors de leur apparition sur Saturday Night Live. Le musicien sera l’invité musical de l’épisode animé par Kim Kardashian West le 9 octobre.

Écoutez le remix EP « I Am Not A Woman, I’m A God ».