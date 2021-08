Halsey partage son quatrième album studio “Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir”

Le musicien multi-platine Halsey a partagé son quatrième album studio Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir, un autre chapitre de leur discographie expansive qui sert de document vivant sur la façon dont la chanteuse a grandi devant et avec son public.

Après être arrivé en tant que nouveau venu définissant l’esthétique de Tumblr sur leur premier album de pop alternative Badlands en 2015, Halsey a puisé dans les influences hip-hop et les thèmes de l’amour tumultueux sur le Hopeless Fountain Kingdom (2017) sur le thème shakespearien. Sur Manic de 2020, la chanteuse a mis son âme à nu afin de présenter officiellement au monde Ashley Frangipane, la personne derrière le personnage de pop star qu’elle avait revêtu pendant des années.

Produit par Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails, If I Can’t Have Love, I Want Power marque un autre changement transformateur dans la carrière de Halsey à la fois sur le plan topique et sonore. L’album trouve la chanteuse confortablement assise dans la poche d’un rock grungy et lourd de guitares sélectionné en faveur de la pop chatoyante de sa dernière sortie. Même dans les moments acoustiques de l’album, Halsey sonne comme un naturel, se faufilant dans un éventail d’arrangements avec facilité et expertise.

“Il s’agit d’un album concept sur les joies et les horreurs de la grossesse et de l’accouchement”, a expliqué Halsey dans un post Instagram lorsque l’album a été annoncé. La musicienne a récemment accueilli son premier enfant au monde après des années de désir intense d’être mère tout en luttant contre l’endométriose. Avant même de savoir qu’elles étaient enceintes, Halsey avait déjà eu l’intention de créer un album qui explorait la mortalité et l’amour qui transcende la lutte et la tragédie, quoi qu’il arrive.

If I Can’t Have Love, I Want Power est un regard cinématographique et poétique à l’intérieur de l’esprit créatif de Halsey, présenté sous la forme d’une collection de chansons cohérente et qui fait monter la barre. Sur le saisissant « Plus facile que de mentir », elle jaillit : « J’ai perdu toute ma foi et tout espoir / Que tout signifie n’importe quoi / Un œil cassé et un œil meurtri / Parce que je me suis donné pour toi / Toi menteur, tu ne m’aimes pas aussi / C’est facile pour toi après tout.

Plus tard, sur “Darling”, elle rédige un message à son enfant –– de la même manière que le confessionnal qu’elle a partagé sur Manic cut «More» –– qui aborde également la tension de la vie qu’elle a vécue en grande partie sur la route avant de s’installer sur le passé année. “Je n’ai jamais connu la sensation d’une maison stable / J’ai vécu quelques années sur la route / Je ne pouvais pas vraiment vous dire où ils laisseraient une pierre / Pour me rendre visite quand je serai mort et parti”, chantent-ils. “Chérie, ne pleure pas / Il y a une place pour moi / Quelque part où nous pouvons dormir / Je te verrai dans tes rêves.”

Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir arrive avec un expérience cinématographique du même nom réalisé par Colin Tilley. Des projections limitées du film sont disponibles à l’échelle internationale à partir du 28 août. Le chanteur donnera également un concert exclusif de Moment House pour célébrer la sortie de l’album. Avec quatre albums à son actif, Halsey évolue toujours.

Streamez ou achetez Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir.