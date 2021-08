Halsey partage une photo d’allaitement du nouveau-né Ender

Halsey a récemment donné naissance à son premier enfant, un petit garçon nommé Ender, et la chanteuse a maintenant partagé une autre photo d’elle allaitant le nouveau-né. Prenant sur Instagram, Halsey a posté un selfie miroir qui la montrait tenant bébé Ender pendant qu’il allaitait. Le bébé porte un adorable cache-couche à imprimé léopard sur l’image, auquel Halsey a fait référence dans la légende de l’article en écrivant “bienvenue dans la jungle” et comprenant un emoji de gros chat.

Auparavant, Halsey avait partagé une photo d’elle allaitant son fils en se prélassant dans le parc. avec une belle zone herbeuse visible derrière elle dans l’image. Ender Ridley Aydin est né le 14 juillet, le premier fils de Halsey et de son petit ami, Alev Aydin. Dans une annonce sur Instagram, Halsey a partagé une photo d’elle et d’Aydin tenant Ender peu de temps après son accouchement. Le message comportait également une deuxième image, montrant l’allaitement d’Ender, avec une légende qui disait. “Gratitude. Pour la naissance la plus ‘rare’ et euphorique. Propulsée par l’amour.”

Avant la naissance d’Ender, Halsey a annoncé son nouvel album – Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir – qui comprend un film d’accompagnement. “Cet album est un album concept sur les joies et les horreurs de la grossesse et de l’accouchement”, a-t-elle écrit dans l’annonce de l’album. “Il était très important pour moi que la pochette transmette le sentiment de mon voyage au cours des derniers mois.

Elle a poursuivi: “La dichotomie de la Vierge et de la Putain. L’idée que moi en tant qu’être sexuel et mon corps en tant que vaisseau et cadeau à mon enfant sont deux concepts qui peuvent coexister pacifiquement et puissamment. Mon corps a appartenu au monde de bien des manières différentes ces dernières années, et cette image est mon moyen de reconquérir mon autonomie et d’asseoir ma fierté et ma force en tant que force vitale pour mon être humain.”

Halsey a ajouté: “Cette image de couverture célèbre les corps enceintes et post-partum comme quelque chose de beau, à admirer. Nous avons un long chemin à parcourir pour éradiquer la stigmatisation sociale autour du corps et de l’allaitement. J’espère que cela peut être un pas dans la bonne direction!” Halsey a conclu sa légende en annonçant que le nouvel album, son quatrième, sortira le 27 août.

Dans une publication précédente sur Instagram, Halsey a révélé que son nouvel album avait été produit par Trent Reznor et Atticus Ross, les esprits créatifs derrière le groupe de metal industriel Nine Inch Nails. Au cours de la dernière décennie, le couple a produit des musiques de films, ce qui a conduit à un certain nombre de récompenses. À ce jour, Reznor et Ross ont un total de 48 nominations aux prix et 17 victoires grâce à leur travail, marquant des films tels que The Social Network, The Girl with the Dragon Tattoo et Soul.