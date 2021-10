Halsey le garde « très réel » avec son corps post-partum. Le musicien de 27 ans a joué sur Saturday Night Live ce week-end moins de trois mois après avoir donné naissance au bébé Ender Ridley le 14 juillet, mais s’est rendu sur Instagram lundi pour dissiper les idées fausses sur la façon dont ils sont apparus à la caméra si peu de temps après l’accouchement .

« Je poste ceci parce que quoi que je fasse, les gens vont parler de mon corps. C’est [a] symptôme déroutant d’être aux yeux du public, alors plutôt que de me plaindre, je vais vous donner quelque chose de réel à raconter! » ils ont légendé une chronologie de photos montrant leur corps juste après l’accouchement jusqu’à maintenant.

Après avoir joué sur SNL, l’artiste de « Without Me » a noté à quel point les gens « disaient rapidement à quel point j’étais beau », ce qui était un « sentiment étrange ». Ils ont expliqué: « Mon corps m’a semblé être celui d’un étranger depuis longtemps. Je me défends honnêtement au point de trop partager parfois, mais cela me semble important. » Soulignant qu’une personne qui vient d’accoucher « aura toujours l’air enceinte pendant un certain temps après », Halsey a noté que son corps « changeait toujours » et qu’elle le lui permettait.

« Je n’ai aucun intérêt à m’entraîner pour le moment. Je suis trop fatigué et trop occupé à jouer avec mon fils chéri », ont-ils poursuivi. « Cela étant dit, le corps derrière tous ces compliments l’autre soir portait une tenue sur mesure et était parfaitement éclairé après de nombreux tests, afin que je puisse me sentir bien et faire mon travail. » Halsey a décidé de s’avancer et de parler de ce problème afin de ne pas « nourrir l’illusion que vous êtes censé vous sentir et avoir l’air ‘bien’ immédiatement après l’accouchement ».

« Ce n’est pas mon récit actuellement », ont-ils ajouté. « Si vous me suivez parce que vous êtes aussi un parent et que vous aimez ce que je fais, sachez que je suis dans votre coin. Je ne retrouverai jamais mon » corps d’avant bébé « , peu importe comment il change physiquement parce que j’ai maintenant eu un bébé ! Et cela m’a changé pour toujours ; émotionnellement, spirituellement et physiquement. Ce changement est permanent. Et je ne veux pas revenir en arrière ! »

Dans « l’esprit d’honnêteté », Halsey a terminé son message en parlant de la maternité en général. « Je suis vraiment fatigué et pas un surhumain et c’est vraiment difficile », ont-ils conclu. « Faire de mon mieux pour servir mon art et ma famille tout en gardant tout cela si réel. Amour. »