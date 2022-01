Halsey publie une édition étendue de Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir

Halsey a publié une édition étendue de leur dernier album Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir.

L’album 2021 de la chanteuse pop comprend désormais deux versions de la chanson « Nightmare », ainsi que le morceau « People Disappear Here ». Les deux chansons sont apparues sur des versions spéciales de son disque aux États-Unis l’année dernière.

Dans une critique quatre étoiles de If I Can’t Have Love, I Want Power, NME a écrit qu’il s’agissait d’une « déclaration artistique complexe et infiniment convaincante que seul Halsey aurait pu faire ».

Le mois dernier, la chanteuse a partagé une nouvelle vidéo pour « Honey » de la Album produit par Trent Reznor et Atticus Ross. Le clip voit l’auteur-compositeur-interprète se couvrir de miel pendant qu’il interprète le morceau. La chanson met en vedette Dave Grohl à la batterie, mais il ne parvient pas à apparaître dans la vidéo.

S’adressant à NME au sujet de l’enregistrement de l’album avec Reznor récemment, Halsey a déclaré: « Tout d’abord, je pensais que j’écrivais une lettre au Père Noël en disant: » J’ai été une très bonne fille « . J’étais juste vraiment honnête et j’ai dit que j’étais un grand fan et que je vous plagie depuis des années – gravement – ​​et je ne suis pas assez arrogant pour croire que j’ai quelque chose de nouveau à vous offrir, mais cet album parle de grossesse, identité de genre, horreur corporelle.

Ailleurs dans l’interview de Big Read, Halsey a parlé de l’honneur de recevoir le prix de l’innovation à les BandLab NME Awards 2022, qu’ils récupéreront lors d’une cérémonie à l’O2 Academy Brixton à Londres le 2 mars.

Les BandLab NME Awards mettront également en vedette Sam Fender, Griff et Rina Sawayama. Commanditée par la principale plateforme de création musicale sociale BandLab, la soirée verra des performances épiques, des invités de renom et des moments assez imprévisibles alors que le NME honore la musique, les films, la télévision et les jeux vidéo qui ont façonné la culture pop au cours de l’année écoulée.

Halsey « ne s’attendait pas » au prix et a été « très surpris » d’être reconnu avec le signe de tête. « Mais c’est vraiment, vraiment génial », ont-ils ajouté.

Achetez ou diffusez Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir.