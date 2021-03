Halsey remercie les fans pour leur soutien après avoir changé les pronoms en elle / ils

Halsey est devenu un sujet tendance sur Twitter le samedi 13 mars, après que la chanteuse a mis à jour son biographie sur les réseaux sociaux avec les pronoms qu’elle / ils.

«Merci», a écrit la star enceinte de 26 ans avec un cœur rouge dans une histoire Instagram samedi après-midi après que les fans ont montré leur soutien sur les réseaux sociaux.

«Laisse Halsey être qui ils veulent être!» un fan a tweeté, tandis qu’un autre a écrit: «ok mais nous avons littéralement stan halsey.»

«Je pourrais pleurer, je suis si heureuse», a écrit un autre avec un adepte commentant, «pas comme en fait cela signifie tellement f-roi pour moi parce que je me bats tellement avec mon identité de genre ces derniers temps.»

Halsey, qui est devenue bisexuelle en 2015, s’est prononcée dans le passé sur la stigmatisation des bisexuels face aux hétérosexuels ainsi qu’au sein de la communauté LGBTQ.

«Donc si je sors avec un mec, je suis hétéro, et si je sors avec une femme, je suis lesbienne», ont-ils tweeté en 2017. «La seule façon d’être un #Vrai bisexuel est de sortir avec 2 personnes à la fois . »

Cette même année, le nominé aux Grammy Awards et Lauren Jauregui, qui est devenue bisexuelle en novembre 2016, a collaboré à une chanson intitulée «Strangers», où ils ont tous deux chanté à propos d’ex-petites amies.

«C’est la première chanson que j’ai écrite dans laquelle j’utilisais ouvertement des pronoms féminins», a déclaré Halsey dans une interview avec Zach Sang en mai 2017.

La chanteuse de «Without Me», de son vrai nom Ashley Nicolette Frangipane, a annoncé en janvier qu’elle était enceinte et attendait son premier enfant avec son petit ami Alev Aydin, partageant une photo de baby bump nue sur Instagram.

Halsey a parlé dans le passé de ses problèmes de fertilité et de son désir d’être maman.

Le natif du New Jersey s’est ouvert en avril 2018 sur la congélation de ses œufs et au milieu d’une bataille contre l’endométriose.

«Faire de la réserve ovarienne est important pour moi, car j’ai la chance d’avoir cela en option et je dois être agressif pour protéger ma fertilité. [and] à propos de me protéger », a déclaré Halsey lors d’une apparition sur Les médecins.

«Les maladies de la reproduction sont tellement frustrantes parce qu’elles peuvent vraiment vous faire sentir comme moins une femme», ont-ils dit. «Vous ne vous sentez pas sexy, vous ne vous sentez pas fier et vous n’avez pas l’impression qu’il y a beaucoup d’espoir, alors prenez ces mesures pour m’assurer que j’aurai un avenir prometteur et réaliser les choses que je veux réaliser en faisant la réserve ovarienne est vraiment important. »

Le chanteur de «Bad at Love» a déjà fait une fausse couche en 2015.

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!