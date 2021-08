Halsey s’apprête à dévoiler l’expérience IMAX avant son nouvel album

Expérience IMAX : Halsey présente Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir sera présenté en première dans certains cinémas IMAX aux États-Unis le mercredi 25 août et à l’étranger le jeudi 26 août, pour une nuit seulement.

L’expérience cinématographique d’une heure, sur la musique de Le prochain album de Halsey du même nom, a été écrit par Halsey et réalisé par Colin Tilley. Les billets seront mis en vente au public le mardi 3 août. Pour plus de détails, visitez https://www.loveandpower.com/imax.

Prévu pour une sortie le 27 août via Capitol Records, le nouvel album de Halsey a été produit par Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails. Halsey a écrit toutes les chansons de l’album. Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir est disponible pour pré-commandez maintenant sur la boutique Halsey’s.

“Cet album est un album concept sur les joies et les horreurs de la grossesse et de l’accouchement”, a écrit Halsey sur Instagram.

« Il était très important pour moi que la pochette transmette le sentiment de mon voyage au cours des derniers mois…. Cette image de couverture célèbre les corps enceintes et post-partum comme quelque chose de beau, à admirer. Nous avons un long chemin à parcourir pour éradiquer la stigmatisation sociale autour du corps et de l’allaitement. J’espère que cela peut être un pas dans la bonne direction !

