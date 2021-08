Haltérophilie | Jeux Olympiques : L’adieu à la mauvaise fumée d’Arley Mndez : “Le truc de la marijuana était exprès pour tout envoyer en enfer”

in

Mis à jour le 01/01/2021 – 06:29

L’haltérophile chilien Arley Mndez Il a fumé pour être testé positif lors d’un contrôle précédent et il quitte maintenant le sport après avoir été dernier de sa catégorie et avoir avoué qu’il souffrait de dépression. Suite aux problèmes reconnus par Simone Biles et Naomi Osaka, un autre athlète a reconnu que sa tête ne va pas dans le meilleur des cas.

“C’est nul. J’ai pris la décision de me retirer de l’haltérophilie, du sport. Je vais faire autre chose. J’allais prendre ma retraite il y a longtemps, mais vous savez ce qui se passe : j’ai une famille et je dois la nourrir. C’est mon travail. J’aime la compétition, mais je souffre beaucoup. Le sport me fait du mal” a dit cassé au signal officiel des Jeux Olympiques au Chili.

Après avoir terminé dernier, l’athlète a montré son dégoût : “Je ne pouvais pas accomplir ce que j’attendais, accomplir le pays. Il a été disqualifié. Je n’ai pas marqué, j’étais dernier. Je ne suis pas satisfait. Je voulais faire quelque chose de bien pour dire au revoir à ça. Oui j’aime la compétition, mais je souffre beaucoup. Je ne vais pas plus loin. Le sport me fait du tort et je dois suivre un autre cours. J’étais positif, de faire de mon mieux, mais cela ne s’est pas produit. »

Un lourd tribut

“Le truc de la marijuana (un scandale avant les Jeux), je l’ai fait exprès pour aller en enfer. Une semaine, à Cali, j’ai été déçu et j’ai pris de la marijuana. Quel athlète fait cela 48 heures avant qu’il ne soit temps de se mesurer ?. Mais c’est quelque chose qui me fait mal : c’est ma vie. J’ai très bien commencé 2017. En 2018, les problèmes ont commencé. Ensuite, j’ai continué et j’ai baisé ma jambe droite avec une fracture de fatigue. J’ai des hernies dans le dos. J’en ai marre. je ne suis plus pour ça“, a confirmé l’athlète, qui ne vit pas son meilleur moment.

Son attitude n’a pas plu au Chili

“Les déclarations d’Arley nous laissent très surpris. Lors de ces Jeux olympiques, nous avons vu plusieurs exemples qui nous rappellent que les athlètes sont des êtres humains et ne peuvent pas toujours performer à 100%. Nous comprenons que les athlètes de haut niveau sont soumis à beaucoup de pression, il n’est donc pas facile de faire une analyse et encore moins un jugement de ce qui se passe.. Cependant, rechercher délibérément un dopage positif n’est pas la bonne décision, quelle qu’en soit la raison. Nous espérons avoir une conversation avec Arley à Santiago, une fois les Jeux terminés », a prévenu le président de la Comité olympique du Chili, Miguel ngel Mujica. Votre cas aura encore de nouveaux épisodes.