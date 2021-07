Haltérophilie | Jeux Olympiques : Lydia Valentin : « Gagner des médailles, c’est addictif, ça compense tout »

Lydie Valentin, qui compte trois médailles aux Jeux dans la catégorie des 75 kg (maintenant 76 kg), vise une nouvelle médaille à Tokyo dans la catégorie des plus de 87 kg. C’était l’argent à Pékin 2008, l’or à Londres 2012 et le bronze à Ro 2016. Le Léonais assiste MARQUE, avant de participer à l’épreuve japonaise où il affronte son défi olympique le plus compliqué.

Le changement de critères de la Fédération Internationale d’Haltérophilie l’a amené à concourir dans une catégorie supérieure, où il ne connaît pratiquement pas ses rivaux. Aux championnats ibéro-américains organisés en Colombie, il a remporté la place. Pour réaliser l’exploit d’une nouvelle médaille, les lions entreront dans la sélection des femmes qui ont déjà quatre médailles (Mireia Belmonte, Arantxa Snchez Vicario et Andrea Fuentes).

Vous avez beaucoup d’expérience dans les grands événements, y compris les Jeux Olympiques, mais Tokyo est différente de toute autre compétition à ce jour en raison de divers facteurs. Comment les traitez-vous ?

Je me considère comme un athlète très expérimenté. Ce sont mes quatrièmes Jeux Olympiques. Ceux de cette année seront complètement différents après avoir été retardés d’un an en raison de la situation de la pandémie, mais je pense qu’ils sont les plus attendus et les plus souhaités par tous les athlètes. Je les affronte différemment car j’ai eu des problèmes pour me qualifier dans ma catégorie de poids et même s’il y a des Jeux différents, j’y vais au jour le jour et dans le but de profiter de mes quatrièmes Jeux Olympiques.

Avez-vous des sensations différentes ? Cette médaille vous rendrait-elle plus excitée que d’autres ?

J’ai ces médailles, mais chaque Jeux est différent. Ce que vous avez accompli est là et je ne suis pas tellement concentré sur la médaille. Le résultat de tout mon travail sera vu dans la compétition. L’important est de profiter du processus, de se vider et de donner le meilleur de soi. Ensuite, les résultats viendront. Tout ce qui vous vient à l’esprit, la distraction… ça peut vous jouer des tours. C’est pourquoi vous devez profiter de ce moment, capturer ce travail

Si vous pouviez décrire ce que cela signifie de faire partie de quelque chose d’aussi grand, quels adjectifs utiliseriez-vous ?

Faire partie de quelque chose de si grand est incroyable, merveilleux, génial, un rêve devenu réalité qui demande de nombreuses années de travail et de sacrifice. C’est quelque chose de magnifique et que tout le monde ne peut pas accomplir.

Vous pouvez prétendre à une médaille : qu’est-ce que cela fait de représenter un pays tout entier et d’être la cause du bonheur de millions de personnes ?

Je suis très reconnaissant que tout le monde me voit et apprécie mes compétitions, mais je me prépare à ne pas porter de pression avec moi. Je concoure dans une catégorie qui n’est pas la mienne avec des adversaires très difficiles. Je ne pense pas aux médailles ou aux résultats mais à l’être, ce qui est déjà un succès après tant de problèmes jusqu’à arriver à Tokyo.

Quand vous êtes sur le podium avec le drapeau, l’hymne de fond et la médaille en votre possession, qu’en pensez-vous ?

C’est le moment où je pense que tout en valait la peine. Tous les efforts et le dévouement que j’ai investis ont porté leurs fruits. Vous êtes assis sur un nuage et je dirai que c’est indescriptible car il faut le vivre pour vraiment savoir ce que l’on ressent à ce moment-là. C’est excitant et addictif, vous ressentez l’énergie de tout le monde. Bien sûr, vous vous souvenez de toutes les personnes qui vous ont accompagné tout au long du chemin.

Le poisson d’avril qui a fait peur à Lydia Valentin : “Je chie vivante”

Qu’attendez-vous du Japon et des personnes présentes au rendez-vous ?

Je pars honnêtement sans aucune attente. Je sais d’avance que c’est une culture très correcte, très polie et serviable qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que nous, les athlètes, ne manquions de rien. Tout est très contrôlé et coordonné, donc tout ce que nous vivons à Tokyo sera bon et positif.

Y a-t-il quelque chose dans la culture japonaise qui a particulièrement retenu votre attention et y avez-vous pensé comme quelque chose dont vous aimeriez faire partie ?

J’aime tout de la culture japonaise. De leur éducation, leur façon de penser, leur gastronomie, l’organisation qu’ils ont et bien sûr la capacité d’amélioration et de croissance dont ils disposent. J’aimerais mieux vous connaître.

Vous incarnez parfaitement les valeurs du sport et de l’Olympisme. Lydia Valentn, Rafa Nadal ou Pau Gasol sont les noms avec lesquels on s’identifie lorsqu’on parle de quelqu’un à qui on aimerait ressembler. Comment vous entendez-vous?

Evidemment c’est un grand bonheur. Des millions de personnes vous suivent pour les valeurs que vous prêchez et représentez avec enthousiasme. Des caractéristiques telles que l’effort, le sacrifice, la lutte, la persévérance, la détermination, être toujours opérationnel et ne pas baisser les bras. Je pense aussi que c’est quelque chose de très important dans la société pour les générations futures de nous voir et de vouloir être des athlètes et de s’identifier à ces valeurs pour les extrapoler au quotidien de leur vie. C’est une fierté et une satisfaction maximale d’être une référence pour les gens.’

Que sait Lydia Valentn sur Lydia Valentn ?

Que diriez-vous à tous les spectateurs qui attendent avec impatience l’arrivée des Jeux pour sentir que petit à petit ils reviennent à la normale ?

Sans aucun doute, vous apprécierez les Jeux Olympiques à Eurosport, qui seront les Jeux les plus numériques de l’histoire, en pouvant voir absolument toutes les compétitions et c’est une occasion unique de les vivre comme jamais auparavant.’

Elle est ambassadrice d’Eurosport lors des JO de Tokyo. Le fait que dans cette équipe de grandes figures sportives il y ait des visages tels que Lex Corretja, Alberto Contador, Mara Pelez, Sandra Riquelme ou JJ Hombrados vous fait-il vous sentir naturel ?

C’est une fierté d’être un ambassadeur d’Eurosport pour tout ce qu’il représente et de partager une équipe comme le dit quelqu’un avec de vraies légendes du sport et qui savent ce que ça fait d’être dans un événement comme les Jeux Olympiques. C’est un moyen très réel de diffuser les Jeux Olympiques et de les rapprocher des gens donc je suis ravi de faire partie de la famille Eurosport.’

On sait qu’il reste encore longtemps, au pire le verra-t-on à Paris ou s’agira-t-il de ses derniers Jeux ?

Il reste encore trois ans et je n’exclus rien. Pour le moment je ne pense qu’à Tokyo mais après un début d’année professionnellement différent de ce que j’imaginais, je veux préparer à la fois l’Europe et la Coupe du monde l’année prochaine dans des conditions et après je verrai. J’insiste, je n’exclus rien, qui sait ?