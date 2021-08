Haltérophilie | Jeux Olympiques : Marcos Ruiz, huitième, décroche un diplôme olympique bien mérité

Mis à jour 04/08/2021 – 17:52

catalan Marcos Ruiz a mis fin à la participation espagnole en haltérophilie à ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec un huitième position de la catégorie +109 kg, ou ce qui revient au même, avec un diplôme olympique.

Marcos a couru dans le groupe B à Tokyo, mais a dû attendre la fin du groupe A, qui dispute en fin de journée, pour savoir où il allait finir.

À l’arraché, Ruiz a correctement levé ses deux premiers poids, 175 kg et 180. Ce dernier poids a été un nouveau record pour l’Espagne de la modalité. Pour sa troisième tentative, il a demandé 185 kg, mais n’a pas pu avec eux.

Quinze minutes après avoir terminé le départ, le Deux fois, où celui de Molins de Rei a commencé à faire une tentative valable de plus de 210 kg. Puis, dans le second, il n’a pas pu avec 215. Ou plutôt, le jury a modifié la décision des juges et déterminé qu’il s’agissait d’un mouvement nul étant donné qu’il avait un peu plié les coudes lorsqu’il fixait la barre au-dessus de sa tête. Marcos, au-delà de l’abandon, s’est remis de ce revers et est revenu sur scène avec une telle détermination qu’il a soulevé les 215 kilos comme s’ils ne pesaient rien..

La somme du meilleur essai à l’arraché (180 kg) et en deux temps (215 kg), lui a permis d’ajouter un total olympique de 395 kg, une marque qui l’a propulsé à cette huitième place.

La catégorie podium +109 kg :

Lasha Talakhadze – GEO – 488 kg WR.

Ali Davoudi – IRI – 441 kg.

Homme Asaad – SYR – 424 kg.