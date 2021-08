Haltérophilie | Jeux Olympiques : Trop de déboires pour Lydia Valentn : les Léonaises n’ont pas pu rééditer la médaille

Mis à jour le 08/02/2021 – 06:47

Lydie Valentin a commencé son exercice avec l’illusion de surprendre. Il a concouru aux côtés de quatre autres haltérophiles dans le groupe B, ce qui l’a désavantagé par rapport au groupe A, mais lorsqu’il était prêt à terminer en tête, une nuisance est apparue qui l’a empêché de faire les deux dernières tentatives en deux mi-temps.

Le triple médaillé olympique a terminé deuxième du groupe B et sans aucune option pour obtenir une médaille. La de Camponaraya concouru dans une catégorie qui n’est pas la sienne (jusqu’à 87 kg). S’il avait joué le test dimanche, avec les notes qu’il a habituellement, il se serait battu pour les médailles. Le double champion du monde et le quadruple champion d’Europe ont en tout cas commencé avec de bons sentiments. Mand a mis 100 ‘kilos’ d’entrée et sa première tentative a été positive. Aussi le deuxième, avec 103, pas le troisième avec 106. Plus tard, en deux temps, il a commencé avec succès avec 122 kg, mais est ensuite venu la blessure qui l’a empêché de continuer à soulever.

Luca BrunoAP

La triple médaillée olympique est arrivée deuxième de son groupe après la Sud-Coréenne Kang Yeoun-hee, qui a levé 231 kilos (103 à l’arraché et 128 en deux étapes) et sera en tête dans les options médailles, en l’absence du groupe A dans les prochaines heures. La chilienne Mara Fernanda Valds, la dominicaine Crismery Santana, l’équatorien Tamara Salazar et le vénézuélien Naryury Alexandra Prez Revéron. Aujourd’hui également dans la matinée, le groupe B de la catégorie des plus de 87 kilos a été joué, dans lequel le Cubain Eyurkenia duverger J’étais en première position après avoir soulevé 220 kilos (96 à l’arraché et 124).

Le Guatémaltèque Scarleth Ucelo Marroqun était troisième du groupe Scarleth Ucelo Marroqun en soulevant 207 kilos (85 et 122). Les deux font partie de la catégorie à laquelle participe le Néo-Zélandais Laurier Hubbard, dont la performance a suscité de grandes attentes et une controverse pour être le premier athlète trans à participer à certains Jeux olympiques, et le dominicain Vernica Estela Saladn Tolentino.

C’est ainsi que s’est terminé le groupe B

En regardant paris

« Déjà au départ je sentais que mes jambes ne se reposaient pas et il m’était difficile de descendre. Une fois que j’ai fait le premier essai j’ai vu que ça pouvait être compliqué. J’ai essayé de m’échauffer à l’intérieur avant de partir mais j’ai trouvé que je eu mal et que ça n’allait pas s’améliorer. Décidez de ne pas laisser les deux dernières tentatives. Maintenant, je veux récupérer à cent pour cent, ce qui est ce qui m’intéresse le plus », a-t-il souligné aux médias (dont MARCA) après le test.



. / Miguel Gutirrez Miguel Gutirrez.

Quoi qu’il arrive, suivez Paris 2024, où les catégories sont réduites de sept à cinq : “Je l’ai dit à Alejandro Blanco quand il est venu me rendre visite. Maintenant je l’ai plus clair que jamais. J’aurais aimé terminer ma carrière sportive aux Jeux et dans ma catégorie de poids et sans tout ce qui s’est passé cette année. Depuis 2017, j’avais eu un bon cycle, mais maintenant je veux prendre ma retraite avec un meilleur goût en bouche. “Le rêve de la quatrième médaille olympique ne s’est pas encore évanoui.