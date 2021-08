Haltérophilie | JO : Lydia Valentin ne prendra pas sa retraite avec ce mauvais goût dans la bouche : “La Fédération fait ce qu’elle veut”

Mis à jour le 08/02/2021 – 07:34

Lydie Valentin, comment as-tu avancé ? MARQUE Radio pendant la compétition a affronté son test de 87 kg à Tokyo dans la douleur et deux jours après s’être infiltré, il s’est présenté aux médias après n’avoir pas pu terminer sa participation aux Jeux en raison de la douleur. Il était clair pour lui quand se retirer.

« Déjà au départ je sentais que mes jambes ne reposaient pas et il m’était difficile de descendre. Une fois que j’ai fait le premier essai j’ai vu que ça pouvait être compliqué. J’ai essayé de m’échauffer à l’intérieur avant de partir mais j’ai trouvé que je eu mal et que ça n’allait pas s’améliorer. Décidez de ne pas laisser les deux dernières tentatives. Maintenant, je veux récupérer à cent pour cent, ce qui est ce qui m’intéresse le plus », a-t-il souligné aux médias (dont MARCA) après l’essai,

Quoi qu’il arrive, continuez jusqu’à Paris 2024 : “Je l’ai dit à Alejandro Blanco lorsqu’il est venu me rendre visite. Maintenant, je l’ai plus clair que jamais. J’aurais aimé terminer ma carrière sportive dans certains Jeux et dans ma catégorie de poids et sans tout. Cela C’est ce qui s’est passé cette année. Depuis 2017, j’avais eu un bon cycle, mais maintenant je veux prendre ma retraite avec un meilleur goût en bouche.

Il a également montré son côté plus critique avec certaines organisations qui l’ont “obligé” à concourir à un poids qui n’était pas le sien. “La Fédération Internationale d’Haltérophilie fait ce qu’elle veut et n’est pas bonne pour l’athlète. L’européenne pour une gastro-entérite et ça tout change tellement ne m’a pas semblé le plus juste. Je veux aussi être aux Jeux comme je le suis, dans ma catégorie et donner le maximum. Maintenant, je suis parti avec un sentiment très étrange “.