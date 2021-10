Halyna Hutchins a été une inspiration, selon la star de Rust, Jensen Ackles

Jensen Ackles a travaillé avec Halyna Hutchins sur Rust

(Photo : @jensenackles/PA Images)

La star de Rust Jensen Ackles a rendu hommage à la directrice de la photographie Halyna Hutchins, après sa mort tragique sur le tournage.

Hutchins, 42 ans, a été tuée jeudi dernier lors du tournage du western Rust lorsqu’elle a reçu une balle dans le ventre par une arme à feu tirée par la star Alec Baldwin.

La directrice de la photographie a été emmenée à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, où elle a été déclarée décédée.

Il est apparu que le canon à hélice contenait une cartouche vivante.

Ackles, qui a joué le rôle du maréchal américain Wood Helm dans le film, a partagé un certain nombre de photos de Hutchins sur Instagram, la montrant à cheval à Santa Fe et posant avec les acteurs et l’équipe, y compris Baldwin.

L’homme de 43 ans a écrit: « Je ne sais même pas par où commencer. Cela a été une tragédie aux proportions épiques que nous sommes tous encore en train de traiter.

« Plus tôt la semaine dernière, je me suis senti obligé de dire à Halyna à quel point je la trouvais géniale. Je lui ai dit à quel point je trouvais ses prises de vue incroyables et à quel point c’était excitant de la voir travailler avec son équipe. Vraiment. Elle a ri et m’a dit merci et m’a fait un câlin.

«Je serai toujours reconnaissant d’avoir eu ce moment. Elle avait un courage et une passion qui ont infecté tout l’équipage de haut en bas.

«Elle était une inspiration.

«Mon cœur et mes prières vont au mari, au fils d’Halyna et au reste de sa famille. Il n’y a tout simplement pas assez de mots pour exprimer à quel point c’est une perte immense.

« Elle manquera incroyablement à nous tous qui la connaissions et l’admirions. »

La star des garçons, Ackles, a ajouté que lui et sa femme Danneel avaient fait un don au fonds de bourses d’études AFI à la mémoire de Hutchins; Hutchins était diplômé du programme de MFA en cinéma de l’école en 2015.

Il a également fait un don à un GoFundMe envoyé par le syndicat de Hutchins IATSE Local 600 pour ses funérailles et pour aider son mari Matthew et son fils Andros, qui a déjà collecté près de 200 000 $ (145 000 £).

On a dit à Baldwin qu’on lui donnait un « pistolet froid » (Photo : Instagram)

Hutchins, d’origine ukrainienne, a été saluée comme un » talent incroyable » et une » directrice de la photographie rock star » après sa mort, ce qui a provoqué une onde de choc dans l’industrie cinématographique et suscité des inquiétudes quant aux règles entourant les armes à feu.

Il a été rapporté que Baldwin, 63 ans, a été informé qu’on lui avait donné un « arme à feu froide » – une arme ne contenant pas de balles réelles – avant de répéter sa scène, dans laquelle il a pointé l’arme vers une caméra.

Baldwin serait « inconsolable » après la tragédie, et il a tweeté à propos de son chagrin vendredi soir.

La star de 30 Rock a écrit: “ Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna.

Baldwin a depuis été vu en train d’embrasser le mari et le fils de neuf ans de Hutchins alors qu’ils quittaient un hôtel au Nouveau-Mexique.



