Halyna Hutchins après avoir tourné sur le tournage de « Rust », « Ce n’était pas bon »

Halyna HutchinsLes mots à l’équipe de « Rust » après avoir été abattu prouvent qu’elle avait un sens de l’humour méchant – quoique sombre – et l’a maintenu jusqu’à sa fin tragique.

Le directeur de la photographie tué a prononcé quelque chose en réponse à un perchman après avoir été touché par la balle Alec Baldwin venait de tirer sans le savoir. Elle a dit: « Ce n’était pas bon. Ce n’était pas bon du tout », ceci selon le Los Angeles Times.

Elle aurait répondu au boom op, qui avait dit exactement la même chose après avoir vu sa blessure, alors que quelqu’un d’autre criait à un infirmier de se précipiter à son secours. Hutchins aurait trébuché et serait tombé dans les bras d’un gaffer, et le réalisateur Joël Souza.

Souza, qui a également été blessée, a dit quelque chose du genre : « Qu’est-ce que c’était que ce bordel ? Ça brûle ! Alec, de la même manière, a répété à plusieurs reprises … « Qu’est-ce qui vient de se passer ? »

Comme nous l’avons signalé, Alec et co. étaient répétition pour une fusillade scène à l’intérieur d’une église. Alec, le leader, utilisait un revolver Colt .45. Baldwin aurait dit: « Alors, je suppose que je vais sortir ça, le retirer et aller, ‘Bang!' » – à ce moment-là, il a effectivement effectué le geste et a tiré.

L’arme – quel assistant réalisateur Dave Hall venait de déclarer qu’il était « froid » avant de le remettre à Alec – était censé être chargé avec rien d’autre que des balles factices … mais au moins une vraie balle était à l’intérieur.

Les autorités de Santa Fe enquêtent toujours les circonstances de la fusillade mortelle, et n’ont pas exclu des accusations criminelles contre qui que ce soit.

La production a été arrêtée et il semble que ce film ne verra peut-être jamais le jour … selon Baldwin en tout cas, qui est depuis allé dans le Vermont avec sa famille dans un tenter de faire profil bas.

ARRIÈRE-GRILLE

Il a dit aux paparazzis qu’il coopérait avec le bureau du shérif et qu’il ne pouvait pas divulguer trop de détails sur l’affaire. Ce qu’il a dit, cependant, c’est que Hutchins était son ami – et que lui et sa famille sont dévastés.

Baldwin a également déclaré qu’il était en faveur de la mise en œuvre de règles de sécurité plus strictes sur les futurs ensembles en ce qui concerne les armes à feu.