Halyna Hutchins, décédée d’un coup de feu accidentel d’Alec Baldwin : selon ses propres mots

C’est ainsi qu’aurait eu lieu le coup fatal sur le tournage de « Rust » 0:40

. – Halyna Hutchins est morte en faisant ce qu’elle aimait sur le tournage du film « Rust ».

Et cet amour est réciproque alors que des collègues et amis se souviennent du journaliste devenu directeur de la photographie, décédé après qu’Alec Baldwin, star et producteur exécutif du film, ait tiré avec une arme à feu sur le plateau au Nouveau-Mexique la semaine dernière. .

Hutchins avait 42 ans.

Le réalisateur du film, Joel Souza, 48 ans, a également été blessé lors de l’incident.

Hutchins a participé à une émission en direct du Blackmagic Collective en avril, où elle a parlé de son cinéma.

« J’aime les histoires qui [están] enraciné dans la réalité ou de vrais personnages, mais ma partie préférée est en fait de créer le monde où l’histoire existera », a-t-il déclaré.

Que savons-nous d’Halyna Hutchins ? 1:33

Le voyage à Hollywood

Originaire d’Ukraine, Hutchins a grandi sur une base militaire soviétique dans le cercle polaire arctique, « entourée de rennes et de sous-marins nucléaires », selon son site Internet. Il a obtenu un diplôme de troisième cycle en journalisme international de l’Université nationale de Kiev.

Il a travaillé comme journaliste d’investigation avec des productions documentaires britanniques en Europe, où il a réalisé des documentaires pour la BBC et Discovery avant de déménager à New York.

« À New York, je me suis vraiment lancé dans la photographie », a déclaré Hutchins dans une interview sur le sujet « Pourquoi les femmes se démarquent à Hollywood », publiée sur YouTube en juin. « La photographie de mode, j’en ai fait beaucoup et je voulais juste faire des films d’art, en fait. Juste quelque chose de vraiment à grande échelle, de beau, juste des films d’art. »

Son « appel »

« Quand j’ai déménagé à Los Angeles, j’ai essayé d’imaginer quelle serait la prochaine étape », a-t-il déclaré. « Par où commencez-vous quand vous ne connaissez personne ? Par où commencez-vous ?

Cela a conduit à un cours d’extension de l’UCLA pour diriger « juste pour me tremper les pieds », se souvient Hutchins. Il s’est vite rendu compte qu’il aimait plus la cinématographie que la réalisation.

« J’ai tourné environ 15 courts métrages là-bas », a-t-il déclaré. « J’ai continué à faire de la photographie et j’ai pensé que c’était probablement ma vocation. »

Amoureux de l’American Film Institute

Hutchins a travaillé avec une société d’éclairage et a ensuite fréquenté ce qu’elle a appelé « la meilleure institution pour ma profession », le conservatoire de l’American Film Institute (AFI), dont elle a obtenu son diplôme en 2015.

Après sa mort, l’acteur Jensen Ackles, qui a travaillé avec Hutchins sur « Rust », a posté sur Instagram qu’il avait fait un don à un fonds de bourses AFI en son nom.

« Au début de la semaine dernière, je me suis senti obligé de dire à Halyna à quel point je la trouvais incroyable. Je lui ai dit à quel point je pensais que ses photos étaient incroyables et à quel point c’était excitant de la regarder travailler avec son équipe », a-t-il écrit. « Vraiment. Elle a ri et m’a remercié et m’a fait un câlin. Je serai toujours reconnaissant d’avoir eu ce moment. »

Alec Baldwin photographié avec la famille Halyna Hutchins 1:14

Comment vous avez choisi vos projets

Au cours du livestream Blackmagic Collective, Hutchins a partagé ce qui l’a attiré vers différents films.

« La base de personnages est la partie la plus excitante pour moi », a-t-il déclaré. « Si je peux faire un voyage avec les personnages. Le genre n’a pas vraiment d’importance, c’est juste l’environnement que vous créez autour de lui pour transmettre le voyage du personnage. »

« Si je veux voir ce film, j’aimerais le faire », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé lors de l’interview « Pourquoi les femmes se démarquent à Hollywood » ce qui l’a attirée vers le cinéma, Hutchins a eu une réponse honnête.

« C’est sûr que c’est une passion », a-t-il déclaré. « Une fois que vous l’avez attrapé, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. »