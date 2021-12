Halyna Hutchins était à 18 pouces de l’arme qu’Alec Baldwin tenait, selon un membre d’équipage

Un membre de l’équipe a détaillé le moment où Halyna Hutchins a été touchée par une balle en direct d’un acteur armé qu’Alec Baldwin tenait lors d’une nouvelle interview.

Le coordinateur des effets spéciaux Thomas Gandy était à environ quatre à cinq mètres de Baldwin et Hutchins avant que le coup de feu ne retentisse sur le tournage de « Rust » le 21 octobre.

« Halyna disait à Alec qu’elle voulait voir son pouce repousser le marteau pour faire le tir », se souvient Gandy lors de l’épisode 20/20 d’ABC « The Deadly Take ».

Hutchins était probablement à 18 pouces ou à deux pieds de la bouche de l’arme lorsqu’elle a été tirée, selon Gandy.

Le membre de l’équipe Thomas Gandy a détaillé le moment où Halyna Hutchins a été touchée par une balle tirée par l’acteur Alec Baldwin lors d’une nouvelle interview. (instagram | AP Photo/Jae C. Hong)

Le chef Serge Svetnoy a tenu Hutchins après le coup de feu. Il se souvient de Hutchins disant que quelque chose s’était passé avec son estomac et qu’elle ne pouvait pas sentir ses jambes.

« Sa peau était si blanche », a déclaré Svetnoy.

Personne ne savait ce qui s’était passé dans les instants qui ont suivi la fusillade, et beaucoup ont refusé de reconnaître le pire résultat, ont déclaré les membres de l’équipe.

« Je vous dis tout de suite que c’était une balle », se souvient Gandy.

« Nous n’arrêtions pas d’entendre qu’elle est stable, elle est stable », a déclaré la costumière Terese Davis.

Quatre jours plus tard, Gandy a déclaré qu’il y avait « un bouquet de roses où Halyna a été abattue ».

C’était un « moment spirituel », a-t-il ajouté.

Le gaffer Serge Svetnoy se souvient avoir tenu Hutchins alors qu’elle était blessée lors de l’interview. (Serge Svetnoy)

Ailleurs dans l’interview, les membres d’équipage n’étaient apparemment pas d’accord sur les conditions dangereuses signalées sur le plateau.

Le membre d’équipage Lane Luper a démissionné le matin de la mort de Hutchins. Il avait affirmé que sa démission était due à des logements médiocres et à des conditions dangereuses sur le plateau. Plus précisément, Luper avait déclaré que les scènes, où des armes à feu étaient utilisées, étaient jouées « rapidement et librement », selon l’interview.

Cependant, d’autres membres d’équipage ont réfuté ses allégations.

« Mon trajet jusqu’au set était de 75 miles par jour dans chaque sens tous les jours … Cela n’a jamais été un problème », a déclaré Gandy lors de l’interview.

« Il n’y avait rien dans le calendrier qui était épuisant », a-t-il ajouté.

Les producteurs ont déclaré à ABC News que les allégations de Luper étaient « manifestement fausses ».

Hutchins avait guidé Baldwin sur une scène où il devait pointer l’arme directement sur la caméra lorsqu’elle a été abattue. (Mat Hayward/. pour les réseaux AMC)

Pendant le segment, le père de Gandy et Hannah Gutierrez-Reed, l’armurier vétéran Thell Reed, a également parlé de la sécurité de l’armurier.

« Elle est tellement en sécurité avec les armes, la façon dont elle les gère, je n’ai à m’inquiéter de rien », a déclaré Thell à propos de sa fille, qui aurait été embauchée pour deux rôles sur le plateau.

« Absolument », a répondu Thell lorsqu’on lui a demandé s’il faisait confiance à Hannah sur n’importe quel plateau.

« Elle semblait très en sécurité, je n’avais aucune raison de douter d’elle », a déclaré Gandy.

Les autorités ont déclaré que Baldwin avait été informé que l’arme était sûre à manipuler, mais continuent d’enquêter sur la façon dont une balle vivante s’est retrouvée dans l’arme. Les enquêteurs ont décrit « une certaine complaisance » dans la façon dont les armes étaient manipulées sur le plateau « Rust ». Ils ont déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si des accusations seraient déposées, au milieu de poursuites civiles indépendantes concernant la responsabilité dans la fusillade mortelle.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.