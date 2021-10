ALBUQUERQUE, NM – Des personnes en deuil se sont réunies samedi soir au Nouveau-Mexique pour se souvenir de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, deux jours après avoir été accidentellement abattue par Alec Baldwin avec un pistolet à hélice sur le tournage du film « Rust ».

Hutchins, 42 ans, a été commémoré par la Local 600 International Cinematographers Guild lors d’une cérémonie aux chandelles à Albuquerque Civil Plaza.

Les joueurs de violon ont joué de la musique sombre dans l’auditorium extérieur avant un moment de silence. La dirigeante syndicale Rebecca Rhine a parlé aux personnes rassemblées de la perte tragique.

« Il y aura beaucoup de temps pour se concentrer sur le qui sur le quoi sur le pourquoi à l’avenir, mais nous avons deux choses à accomplir ce soir », a déclaré Rine, directeur exécutif de l’Alliance internationale des employés de scène théâtrale.

« Le premier est de se réconforter et le second est de célébrer la vie remarquable d’une femme remarquable qui a été écourtée trop tôt. »

Lane Luber, membre de l’équipe d’exploitation de la caméra de Hutchins sur le film malheureux, a prononcé des remarques émouvantes à travers les larmes.

« J’ai vraiment eu de la chance de travailler avec elle parce que la personne que j’ai rencontrée était l’un des artistes collaboratifs les plus talentueux et les plus gentils qui ont fait des choses auxquelles je ne pourrais jamais penser », a déclaré Luber.

Lane Luper, qui a travaillé aux côtés de Hutchins sur « Rust », prend la parole lors de la veillée du 23 octobre 2021.REUTERS

Luber, qui vient de rencontrer Hutchins il y a sept semaines lorsqu’elle lui a demandé de rejoindre son équipe, a refusé de parler à The Post de la catastrophe de jeudi – qui a également blessé le réalisateur Joel Souza, 48 ans.

« Elle est l’être humain le plus merveilleux avec qui j’ai jamais eu l’occasion de travailler, de rencontrer et si c’est ce sur quoi vous vous concentrez, alors tout le monde doit savoir à quel point cette belle femme, photographe, directrice de la photographie était merveilleuse et talentueuse et à quel point elle était talentueuse et à quel point elle était puissante », a déclaré Luber.

«Je suis vraiment secoué par cela parce que j’ai un enfant à la maison et j’ai un fils qui est dans l’industrie et cela aurait pu être n’importe qui. Je n’ai jamais été à quelque chose comme ça », a déclaré au Post en sanglotant Wynema Chavez, membre vétéran du syndicat local 480 de l’IASTE.

Hutchins a été mortellement touché par un pistolet à hélice pendant le tournage du film « Rust ». Hutchins avait 42 ans.William Farrington La veillée a été organisée par la Local 600 International Cinematographers Guild, qui a recueilli plus de 150 000 $ pour la famille de Hutchins.William Farrington

« Cela me tire dessus, je me sens tellement mal pour son enfant et son mari. »

John Lindley, président de la section locale 600 de l’IATSE, a lu un message à la foule en deuil de son mari Matt Hutchins, qui n’a pas pu y assister.

« L’effusion de sympathie de nos nombreux amis a été écrasante et nous remercions tout le monde pour leur aimable et généreux partage d’images et d’histoires de sa vie », a écrit Hutchins.

Liz Pecos, présidente de la section locale 480 de l’IATSE, a déclaré qu’une arme à feu avec une balle réelle n’aurait jamais dû tomber entre les mains de Baldwin.

« Sa mort n’aurait pas dû se produire, les ensembles syndicaux devraient être des ensembles sûrs, chaque personne mérite d’aller travailler avec une sécurité concurrentielle en sachant qu’elle peut effectuer son travail et rentrer chez elle en toute sécurité », a déclaré Pecos.

Un employé de l’IATSE 480, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré à The Post que l’incident du « pistolet chaud » était « complètement évitable ».

« S’ils avaient investi plus d’argent pour ne pas utiliser de blancs et simplement tout faire avec des effets visuels, cela ne serait jamais arrivé, c’est à peu près la base de tout », a-t-il déclaré.

L’indignation du mouvement syndical survient après qu’une équipe de travailleurs syndiqués a quitté l’ensemble «Rust» en raison de mauvais protocoles de sécurité avant la fusillade mortelle, y compris une «mauvaise sécurité des armes à feu», selon un message texte consulté par The Post.

Baldwin, 63 ans, serait « dévasté » par l’accident fatal.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a tweeté vendredi le natif de Long Island.

« Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »