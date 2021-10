Halyna Hutchins : la directrice de la photographie tuée par un pistolet prop

La directrice de la photographie Halyna Hutchins, qui a été tuée jeudi dans un incident tragique impliquant un pistolet à hélice tiré par l’acteur et producteur Alec Baldwin sur le tournage du film « Rust » au Nouveau-Mexique, semblait avoir un bel avenir.

Diplômée en 2015 du conservatoire de l’AFI, Hutchins, 42 ans, avait été sélectionnée comme l’une des étoiles montantes du cinéaste américain en 2019. Avec des longs métrages indépendants comme « Archenemy », « Blindfire » et « The Mad Hatter » à son actif, ainsi qu’une chaîne des courts métrages et du travail commercial, elle commençait à se faire un plus grand nom.

La période Western « Rust », à propos d’un garçon de 13 ans dans le Kansas des années 1880 qui s’enfuit avec son grand-père de longue date (joué par Baldwin) après avoir été condamné à mort pour le meurtre accidentel d’un éleveur local, ressemblait à même si cela pousserait sa carrière à un nouveau niveau.

« Je pense qu’elle allait être une DP très célèbre et très réussie », a déclaré au Times jeudi soir le réalisateur Adam Egypt Mortimer, qui a travaillé avec Hutchins sur le film d’action indépendant de super-héros « Archenemy ». « Après avoir fait ‘Archenemy’, les gens m’appelaient en disant : ‘Elle a fait du bon travail. Nous pensons la loger pour quelque chose. Elle se bâtissait une réputation. Elle montrait aux gens ce qu’elle pouvait faire.

La directrice de la photographie Elle Schneider, une amie de Hutchins, a écrit sur Twitter à la suite de sa mort : « Les femmes cinéastes ont historiquement été tenues à l’écart des films de genre, et il semble particulièrement cruel sa vie a écourté le genre de projet pour lequel nous nous battons.

Hutchins avait emprunté une route inhabituelle vers Hollywood. Originaire d’Ukraine, elle a grandi sur une base militaire soviétique dans le cercle polaire arctique « entourée de rennes et de sous-marins nucléaires », selon la biographie sur son site personnel.

Sa biographie dit qu’elle a obtenu un diplôme d’études supérieures en journalisme international de l’Université nationale de Kiev en Ukraine. Avant de se rendre à Los Angeles, elle a travaillé comme journaliste d’investigation sur des productions documentaires britanniques.

« Elle avait ce passé incroyable que vous romantisez instantanément », a déclaré Mortimer. « Elle avait toute cette ambiance ukrainienne qui la faisait paraître à la fois super cool et sérieuse à propos de la vérité. »

Travaillant avec Hutchins sur « Archenemy », qui mettait en vedette Joe Manganiello, Mortimer a déclaré qu’il était impressionné par ce qu’il appelle son « engagement obstiné envers l’art ».

Je suis en état de choc. J’ai eu tellement de chance d’avoir Halyna Hutchins comme DP sur Archenemy. Un talent incroyable et une personne formidable. Je ne peux pas croire que cela puisse arriver de nos jours… des coups de feu d’un pistolet à hélice pourraient tuer un membre d’équipage ? Quelle horrible tragédie. Mon cœur va à sa famille pic.twitter.com/W479ch56Js – JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) 22 octobre 2021

« Elle faisait partie de ce genre de DP qui était super robuste et rampait dans n’importe quel espace ou explorait les endroits les plus étranges pour se tenir avec une caméra », a déclaré Mortimer. « Elle se fichait de l’heure qu’il était ou du peu d’argent que nous avions. Elle disait toujours : « Comment pouvons-nous rendre ce moment incroyable ? » Nous faisions ce genre de film de super-héros de science-fiction, mais toutes nos références étaient des choses comme ‘Hiroshima mon Amour’ et les films de Wong Kar Wai.

« Des nouvelles absolument horribles et dévastatrices à propos de la directrice de la photographie Halyna Hutchins », a écrit Elijah Wood, qui a produit le film, sur Twitter jeudi soir. « Mon cœur va à sa famille. »

Après l’incident sur le tournage de « Rust », qui a eu lieu au Bonanza Creek Ranch à Santa Fe, Hutchins a été transportée par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, où elle est décédée, selon les autorités.

Le réalisateur de « Rust », Joel Souza, a été blessé dans l’incident et est hospitalisé au centre médical régional Christus St. Vincent de Santa Fe. Basé à San Francisco, Souza a fait ses débuts dans le long métrage avec le drame policier classé R de 2019 « Crown Vic ». En examinant le film, The Times a écrit : « Souza et ses acteurs explorent un milieu familier, et bien qu’ils ne parviennent pas à dire quoi que ce soit d’étonnant à ce sujet, ils font un excellent travail pour le rendre réel et même vital. »

Alors que la nouvelle de la mort de Hutchins et de la blessure de Souza se répercutait dans toute l’industrie, beaucoup, y compris Mortimer, se demandaient comment un accident aussi tragique avait pu se produire.

« Tout le monde doit se sentir tellement en sécurité lorsque vous faites les choses les plus dangereuses », a déclaré Mortimer. « Vous ne pouvez pas faire craindre aux gens qu’une arme à feu va les tuer lorsque vous voulez faire des films passionnants. Nous avons eu des tonnes de fusillades dans notre film. Nous n’avons même pas tiré à blanc. Nous avions juste des armes à feu qui faisaient un bruit sec – et vous les voyiez toutes être vérifiées encore et encore. C’est juste insondable que quelque chose comme ça puisse arriver.