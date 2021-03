Hamilton a battu un autre record Schumacher à Bahreïn

30/03/2021 à 10h47 CEST

Lewis Hamilton poursuit sa « croisade » particulière pour les records en Formule 1 et la plupart d’entre eux ont été enlevés Michael Schumacher, dont celles des victoires (96 par 91 de l’Allemand), des pôles (98 par 68) et des podiums (166 par 155).

Cette saison il tentera de décrocher son huitième titre mondial pour dépasser le record historique de 7 couronnes du «Kaiser», qu’il a égalé en 2020. Mais à l’apéritif, dimanche dernier, en plus d’ouvrir la saison avec une nouvelle victoire, le Britannique a surpassé Schumacher en tant que pilote de Formule 1 avec le plus de tours consécutifs menés.Hamilton battre la marque allemande, les 5111 tours menés Schumacher et a établi le nouveau record en 1. 5 126 tours en tête. De plus, la victoire a été décernée numéro 300 à un grand prix pour un pilote britannique.

Voici la liste des 10 pilotes avec le plus de tours menés dans l’histoire:

1 HAMILTON 5 126

2 Michael SCHUMACHER 5.111

3 VETTEL 3 495

4 SENNA 2 931

5 PROST 2,683

6 MANSELL 2091

7 CLARK 1 943

8 STEWART 1919

9 ALONSO 1 767

10 Nelson PIQUET 1 600