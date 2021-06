Hamilton “a de la chance” d’éviter un échec similaire à celui de Verstappen alors que Pirelli découvre un pneu coupé · .

in

Lewis Hamilton risquait potentiellement une défaillance de pneu similaire à celle qui a exclu deux autres pilotes du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Max Verstappen et Lance Stroll sont tous deux sortis de la course de dimanche à grande vitesse après avoir subi des défaillances apparentes sur les pneus arrière gauche. Le responsable de la Formule 1 de Pirelli, Mario Isola, a confirmé que Hamilton avait également subi une coupure de sept centimètres sur son pneu arrière gauche.

“Probablement dans le cas de Lewis, la coupe n’était pas assez profonde pour couper la construction, donc il a eu de la chance à cause de tout cela”, a déclaré Isola. “Et dans le cas de Max et Lance, il y a eu une perte d’air et donc une panne.”

Isola a confirmé que les dommages au pneu de Hamilton ont été découverts lorsque la course a été arrêtée à la suite de l’accident de Verstappen.

“Nous avons trouvé une coupure sur l’épaule intérieure d’un pneu arrière gauche utilisé par Lewis Hamilton dans le même relais”, a-t-il expliqué. « La coupe était assez profonde et plus grande, probablement six ou sept centimètres, mais ne coupait pas la construction. Le pneu était donc toujours en un seul morceau.

“Quand il y a eu le drapeau rouge et que Lewis est venu dans la voie des stands et a changé le train de pneus, nous avons pu trouver la coupure dans le pneu.”

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a confirmé avoir observé les dommages causés au pneu de Hamilton, mais a déclaré qu’il “attendrait l’analyse de ce que c’était”.

“Je ne veux pointer du doigt qui que ce soit”, a-t-il ajouté.

Pirelli entame une enquête sur les échecs qui ont mis Verstappen et Stroll hors de la course.

