Hamilton a également convoqué les stewards pour un contact avec Verstappen au virage 27 – .

Lewis Hamilton a également été convoqué devant les commissaires pour l’incident entre lui et son rival au championnat Max Verstappen lors du Grand Prix d’Arabie saoudite.

La paire est entrée en contact à l’approche du virage 27 au 38e tour de la course lorsque Verstappen, puis Hamilton, ont ralenti à l’approche du virage. On avait dit à Verstappen de laisser Hamilton le dépasser après avoir raté le premier virage alors que la paire se disputait la tête plus tôt dans le tour.

Les images à bord de Hamilton indiquaient qu’on ne lui avait dit que Verstappen était sur le point de reculer avant que le couple n’ait pris contact. Il a dit par la suite qu’il avait été surpris par l’incident.

« Je n’ai pas tout à fait compris pourquoi tout d’un coup il a appuyé sur les freins assez fortement, puis je lui ai heurté le dos et puis il est passé à autre chose », a déclaré Hamilton. « Donc, je ne comprenais pas exactement ce qui se passait, et j’ai reçu un message par la suite qu’il allait nous laisser passer, donc c’était un peu déroutant. »

Les deux pilotes ont été convoqués pour des infractions à l’article 2(d), chapitre quatre annexe L du Code Sportif International de la FIA. Celui-ci précise : « Le fait de provoquer une collision, la répétition de fautes graves ou l’apparence d’un manque de contrôle de la voiture (comme une sortie de piste) seront signalés aux commissaires sportifs et pourront entraîner l’imposition de pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification de n’importe quel conducteur.

Malgré des dommages à l’aileron avant lors de la collision, Hamilton a remporté la course, qu’il a décrite comme l’une des plus difficiles de sa carrière.

« J’ai couru ici depuis longtemps, mais c’était définitivement – ​​c’était incroyablement difficile. J’ai essayé d’être aussi raisonnable et dur que possible, mais aussi raisonnable.

« Avec toute mon expérience de course au fil des ans, juste garder la voiture sur la bonne voie et rester propre, c’était difficile. Mais nous avons persévéré en équipe. On nous a lancé toutes sortes de choses, en particulier dans la seconde moitié de la saison, donc je suis vraiment fier de tout le monde et je suis aussi très reconnaissant pour le public que nous avons eu ce week-end.

