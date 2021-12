Hamilton a envoyé un texto à Mazepin pour s’excuser pour un quasi-accident à l’entraînement – ​​.

Nikita Mazepin s’est dit heureux que Lewis Hamilton n’ait subi aucune pénalité pour l’incident entre les deux lors de la troisième séance d’entraînement.

Hamilton a été convoqué par les commissaires pour avoir retenu Mazepin dans la seconde moitié de la dernière heure d’entraînement d’hier avant le Grand Prix d’Arabie saoudite. Le conducteur de Haas a dû franchir des trottoirs au virage huit afin d’éviter une collision.

« J’étais sur un tour rapide et je franchissais les virages sept et huit, qui sont à plat dans notre voiture », a expliqué Mazepin. « Ils sont tous aveugles et je ne savais pas qu’il y avait une voiture sur la ligne de course, alors je l’ai gardée à plat jusqu’au moment où j’ai vu qu’il n’allait pas bouger.

«Ce n’était pas grave de mon côté. Nous nous entraînons pour avoir les réactions nécessaires pour éviter ce genre de situations.

La paire a échangé des messages après l’incident, a révélé Mazepin. « Lewis a été très gentil et nous nous sommes envoyé des textos à ce sujet. J’espérais juste qu’il avait fait de bonnes qualifications et il l’a fait, comme toujours. C’est donc le principal. »

« Il était vraiment désolé pour ce qui s’est passé et il a dit que ce n’était pas le meilleur travail fait de leur côté », a ajouté Mazepin. « C’est vraiment agréable de voir la génération expérimentée et plus âgée prêter une attention particulière à ces choses parce qu’en F2, vous n’y penserez peut-être jamais alors qu’en F1, un septuple champion du monde l’est, donc c’est vraiment gentil de sa part. »

Hamilton a été réprimandé pour l’incident et Mercedes a été condamnée à une amende de 25 000 €, après que les commissaires ont décidé que le conducteur n’avait pas été suffisamment averti que Mazepin approchait.

Mazepin a déclaré qu’il croyait que c’était le bon résultat. « J’aime vraiment Lewis et je lui souhaite vraiment tout le meilleur possible dans son combat pour le titre, et je ne voudrais pas qu’il soit pénalisé pour quelque chose qui était avec moi.

« J’en suis à ma première année en Formule 1, il se concentrait probablement sur ses réglages de volant et réfléchissait à la manière de trouver le peu de temps au tour avant les qualifications. Donc, si le coût était pour moi de ne pas terminer l’un de mes tours en FP3, qu’il en soit ainsi. »

Le pilote Haas a admis s’être défoulé dans le cockpit après leur quasi-accident à grande vitesse. « Vous avez peut-être un ou deux gros mots parce que nous avons vraiment tout mis en jeu pour ce tour et ensuite ça n’arrive pas, mais j’avais de l’expérience dans ce domaine. »

Dans leurs verdicts sur Hamilton et Pierre Gasly, qui ont reçu un avertissement pour un incident similaire, les commissaires ont souligné que les équipes doivent s’assurer que leurs pilotes sont avertis lorsque d’autres voitures les rattrapent en raison de leurs nombreux virages rapides et aveugles sur le circuit de la corniche de Jeddah.

« Vous n’avez pas la possibilité de vous fier à vos rétroviseurs, vous comptez sur votre ingénieur », a déclaré Mazepin. « Et un ingénieur n’est pas un robot, c’est un humain et il a tellement de travail à faire en plus de vous dire où vous êtes sur la bonne voie et parfois il ne vous dit pas au bon moment que quelqu’un arrive à grande vitesse de 250[kph].

« Donc, les gens en tant qu’ingénieurs ne méritent vraiment pas la critique pour cela. Et dans mon cas, j’étais toujours heureux de prendre le blâme.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :