Hamilton a fait part de ses préoccupations en matière de droits humains aux responsables bahreïnis et à l’ambassadeur britannique

Lewis Hamilton a rencontré l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Bahreïn pour discuter des préoccupations concernant la situation des droits de l’homme dans le pays.

L’année dernière, le champion du monde de Formule 1 a reçu des lettres d’un groupe d’organisations de défense des droits humains affirmant que le Grand Prix de Bahreïn était lié à des violations des droits humains dans le pays, y compris la torture et les agressions sexuelles.

Hamilton a dit que les lettres «me pesaient beaucoup» quand il les a lues. «C’est la première fois que je reçois des lettres comme celle-là au cours de mes voyages.»

Il a discuté de la situation des droits de l’homme à Bahreïn avec plusieurs parties concernées, dont l’ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de la nation du Moyen-Orient, Roderick Drummond.

«J’ai pris, ces derniers mois, du temps pour essayer de m’éduquer, car en venant ici toutes ces années, je n’étais pas au courant de tous les détails des questions relatives aux droits de l’homme.

Les députés britanniques s’inquiètent des violations des droits humains liées à la race

«J’ai donc passé du temps à parler à des experts juridiques des droits humains, à parler à des organisations de défense des droits humains comme Amnesty, à voir l’ambassadeur du Royaume-Uni ici à Bahreïn et j’ai également parlé à des responsables de Bahreïn.

Il a refusé de commenter le résultat des discussions. «Pour le moment, les mesures que j’ai prises se sont vraiment déroulées en privé et je pense que c’est la bonne façon de procéder. Je ne veux vraiment pas en dire trop qui puisse compromettre tout progrès. C’est la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais je suis résolument déterminé à aider de toutes les manières possibles.

Un groupe de parlementaires britanniques a écrit à des personnalités de la F1, dont Hamilton et le PDG du championnat, Stefano Domenicali, exhortant le sport à enquêter sur tout lien entre la course et les violations des droits humains. La course a été omise du calendrier de la F1 il y a 10 ans suite à la suppression des manifestations pro-démocratie.

Interrogé sur la manière dont la F1 devrait répondre aux accusations, Hamilton a déclaré: «Je n’ai pas le pouvoir de choisir où nous allons et courir.

Hamilton a déclaré qu’il restait «pleinement engagé» en F1

«Mais le simple fait de réfléchir à nouveau sur la position de force dans laquelle nous nous trouvons, en termes de responsabilité, de droits de l’homme, je ne pense pas, devrait être une question politique. Nous méritons tous des droits égaux.

«Pour ce qui est de savoir si c’est la responsabilité de la Formule 1, je ne sais pas si c’est à moi de le dire. Mais comme je l’ai dit, je prends des mesures et je comprends.

«En tant que sport, nous allons dans beaucoup d’endroits différents et nous visitons beaucoup de pays et de cultures différents et magnifiques. Et naturellement, il y a des problèmes partout dans le monde. Mais je ne pense pas que nous devrions aller dans ces pays et simplement ignorer ce qui se passe dans ces endroits et y arriver, passer un bon moment puis partir.

Hamilton entame sa 15e saison en tant que pilote de F1 après avoir seulement signé une prolongation d’un an sur son contrat avec Mercedes. Mais il a minimisé les craintes qu’il pourrait quitter le sport à la fin de l’année, décrivant sa fierté pour les mesures que la F1 a prises pour résoudre les problèmes sociaux via son initiative ‘WeRaceAsOne’, et insistant sur sa préférence pour un accord à court terme à savoir si nous gagnons ou non un championnat ».

«Je n’abandonne pas quand les choses se compliquent», a poursuivi Hamilton, qui veut entamer des négociations avec le directeur de l’équipe Toto Wolff sur son prochain contrat plus tôt dans l’année qu’auparavant.

«Je voulais un contrat d’un an. J’ai dit à Toto que ce serait bien, si nous devons travailler ensemble sur l’avenir, [that] nous devrions en parler bien avant janvier, juste avant le début des tests de saison.

«Je suis pleinement engagé dans ce sport. Le sport est, je pense, le meilleur endroit où il a été en termes de mesures que nous prenons. Je suis vraiment fier de ce que fait la F1 en ce qui concerne la reconnaissance du fait qu’elle dispose d’une excellente plate-forme pour travailler à un monde meilleur.

«Et j’aime ce que je fais. Je suis arrivé plus excité, je pense, que je ne l’ai été depuis longtemps. Je viens de dire à Bono [Peter Bonnington, his race engineer], juste excité de commencer. Nous allons avoir une vraie grande bataille d’une manière ou d’une autre. Et c’est ce que j’ai toujours aimé.

