Hamilton a fait une “séance d’entraînement” vendredi matin dans un simulateur pour aider à la pole position · .

Lewis Hamilton a révélé qu’il avait passé vendredi matin dans le simulateur de Mercedes pour aider à améliorer les performances de l’équipe avant de se qualifier pour la première fois en six courses.

Sous le nouveau format utilisé ce week-end, Hamilton prendra le départ de la première course de qualification de sprint de demain en tête de la grille, se plaçant dans la meilleure position possible pour remporter la pole du Grand Prix.

Comme la séance d’essais d’une heure d’aujourd’hui n’a commencé qu’à deux heures et demie de l’après-midi, Hamilton a profité de la matinée pour se rendre à l’usine Mercedes de Brackley, à proximité, et effectuer des travaux de développement. Mercedes a introduit une mise à niveau aérodynamique de sa W12 ce week-end.

“J’étais dans l’usine sur la simulation mardi et encore une fois, nous avions ce matin libre et je me disais, écoutez, [I’m] ne va pas rester assis et perdre du temps, allons-y.

« Nous avons donc fait une séance d’essais ce matin là-bas, en essayant juste de la développer, en essayant de donner aux gars autant d’informations que possible afin que nous développions la voiture. Nous tirons absolument chaque once de performance de cette chose, mais elle tenait le coup aujourd’hui. Alors je suis sur la lune.

Red Bull a été le plus rapide de plus de sept dixièmes de seconde lors des essais, mais Mercedes a riposté en qualifications, qu’ils ont menées pour la 10e fois consécutive à Silverstone.

“Je ne sais pas ce qu’ils faisaient là-dedans”, a déclaré Hamilton. “Ils ont été très rapides, évidemment, lors de cette séance d’essais, mais nous restions simplement concentrés sur notre travail et essayions de nous superposer.”

La première manche de Hamilton en Q3 lui a valu la pole position pour la course de qualification de sprint. Son deuxième tour était initialement plus rapide, mais il a perdu du temps suite à une erreur à Vale.

“Ce premier tour a été formidable”, a déclaré Hamilton. « Le deuxième avait l’air encore mieux, mais j’ai juste perdu l’arrière dans ce dernier virage, alors j’avais le cœur dans la bouche alors que je franchissais la ligne.

“Mais je pouvais voir la foule et cela me rappelait vraiment ma première pole ici en 2007. Je n’aurais pas pu le faire sans tous ces gars ici, alors un grand, grand merci.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :