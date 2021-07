Hamilton “a freiné 23 m trop tard” mais l’accident n’est pas prévu

Red Bull ne pense pas que Lewis Hamilton soit intentionnellement entré en collision avec Max Verstappen à Silverstone, a confirmé le directeur de l’équipe Christian Horner.

Hier, l’équipe a échoué dans ses efforts pour que la FIA révise sa décision en course contre Hamilton, qui a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir purgé une pénalité de 10 secondes pour s’emmêler avec son rival au virage Copse.

Dans ses déclarations aux commissaires, Red Bull a affirmé que Hamilton devait freiner 23 mètres plus tôt pour le virage que pour le contourner. Mais alors que Horner a estimé que la pénalité de Hamilton était insuffisante, il a clairement indiqué que l’équipe ne croyait pas qu’il avait délibérément causé l’accident.

“Nous n’avons à aucun moment dit dans notre soumission qu’il s’agissait d’une action délibérée”, a déclaré Horner.

« De toute évidence, les tensions sont vives entre ces deux pilotes. Ils se battent pour le plus grand objectif du sport, ils avaient couru de près la veille dans la course de sprint. Vous aviez vu plus tôt dans le tour qu’il y avait des courses serrées et sans quart entre eux.

« Je pense que cela aurait été la seule opportunité pour Lewis de dépasser Max et il l’aurait su aussi, car je pense que nous avions tout simplement eu une voiture plus rapide ce jour-là. Si nous avions survécu à ce virage, nous aurions eu une course bien différente dimanche après-midi. Cela ne s’est malheureusement pas produit.

“C’est comme ça. Nous avons maintenant la décision des commissaires sportifs et nous nous concentrons sur la course et faire de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible en piste.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les critiques de Red Bull à l’encontre de Hamilton avaient déclenché une réaction furieuse sur les réseaux sociaux. Horner, qui a accusé Hamilton de “conduite sale” à la suite de la collision, a insisté sur le fait que l’équipe n’avait pas franchi la ligne entre la critique professionnelle et l’attaque personnelle.

“Ce n’est absolument pas une attaque personnelle contre Lewis Hamilton”, a déclaré Horner. “Lewis Hamilton est sept fois champion du monde et tout ce qu’il a accompli est évident.

« S’il s’agissait d’un autre concurrent sur la grille, nous aurions pris le même problème, de la manière que nous avons fait. Je pense que j’ai droit à une opinion sur cet incident, comme tout le monde.

« De toute évidence, au moment où les émotions sont vives, nous avons un chauffeur qui doit être emmené à l’hôpital pour des contrôles de précaution après un accident qui aurait définitivement assommé votre être humain moyen.

« Nous avions perdu une voiture dans son intégralité dans un environnement de plafond budgétaire pour quelque chose que les commissaires n’ont pas jugé être la faute de Max. Il n’y a donc rien de personnel là-dedans.

«Mais même un septuple champion du monde peut parfois faire des erreurs ou des erreurs de jugement. C’est juste un fait de la vie. Donc, à aucun moment, cela n’a été personnel à propos de Lewis et cela aurait été identique à n’importe quel autre pilote et n’importe quelle autre équipe sur la grille.

Horner a déclaré que l’équipe avait espéré persuader les stewards que la manœuvre de Hamilton était dangereuse et méritait donc une sanction plus sévère. “S’il y avait eu une nouvelle audience, s’il avait été jugé que Lewis conduisait dangereusement, une autre série de sanctions aurait été potentiellement applicable”, a-t-il déclaré.

«Ça n’est pas allé aussi loin. Il n’est pas allé à l’audience. Tout est donc désormais subjectif. Mais évidemment, notre frustration était due à l’ampleur de la pénalité par rapport à l’issue de l’incident.

