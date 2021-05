Hamilton a le meilleur début de saison de son histoire malgré la «marge la moins compétitive» en voiture.

Lewis Hamilton a fait son meilleur début de saison en Formule 1 malgré l’une des voitures les moins compétitives que Mercedes lui ait données, selon un ingénieur senior de l’équipe.

Le pilote Mercedes a remporté trois victoires et une deuxième place lors des courses d’ouverture, égalant son précédent record de la saison 2015. Cependant, il a un point de plus aujourd’hui qu’à la même étape cette saison, puisqu’il a marqué un point bonus pour le meilleur tour à Imola, qui n’était pas disponible il y a six ans.

Mercedes jouissait d’une bien plus grande marge de supériorité sur la concurrence en 2015 qu’aujourd’hui. Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie piste de l’équipe, a déclaré qu’il était donc surpris d’apprendre que Hamilton avait accumulé son plus grand total de points à ce stade de la saison.

«Il fait du bon travail, n’est-ce pas? dit Shovlin.

«Je pense que pour être honnête, lors des essais hivernaux à Bahreïn, ce que vous avez pu voir avec Lewis, c’est qu’il s’est rendu compte que lui et l’équipe allaient devoir être absolument parfaits pour pouvoir gagner des courses. Et vous réalisez également qu’un mauvais test ne lui a pas indiqué qu’il pourrait s’agir d’un championnat pour lequel il n’est pas en lice.

«Cela me surprend donc, cette statistique, car vous pensez que c’est la marge la moins compétitive que nous ayons depuis plusieurs années.

«Mais ce que je dirais, c’est qu’il est arrivé dans un état d’esprit qui consiste à maximiser chaque petite opportunité, que ce soit sur la piste, que ce soit dans une configuration basée sur la façon dont nous abordons le week-end.

«Il a apporté cela à Bahreïn et nous ne l’avons pas vu décroître depuis.»

Performance de Hamilton au cours des quatre premières courses d’une saison

Année1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10thAutre20213100000000020203001000000020192200000000020181111000000020171201000000020160210001000020153100000000020143000000000120130020200000020120030000100020111101000100020100310000011000010120001200012000120001200011000012000

