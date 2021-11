Lewis Hamilton a été stimulé par les défis auxquels il a été confronté lors du tour précédent à Interlagos pour donner le meilleur de lui-même alors que le combat pour le championnat entre dans la phase finale, a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

Le champion en titre a remporté sa deuxième victoire consécutive aujourd’hui, réduisant l’avance de Max Verstappen à huit points à deux courses de la fin. Hamilton a décroché la pole position et mené chaque tour lors de la première visite de la F1 sur le circuit international de Losail.

Mercedes avait des doutes sur leurs performances en piste avant le début du week-end. Mais Wolff pense que Hamilton a été motivé par le revers qu’il a subi au Brésil, où il a dû commencer la course de qualification au sprint depuis le fond de la grille après que son aileron arrière ait échoué à une inspection technique.

« Ils ont réveillé le lion samedi à Interlagos », a-t-il déclaré. «Il est absolument dessus. Brutal et de sang-froid. Et c’est le meilleur de Lewis et nous l’avons vu dans le passé et il est là.

« Je pense que lorsque l’adversité se produit, cela l’emmène simplement dans un endroit où il est capable de mobiliser des pouvoirs de super-héros », a ajouté Wolff. « Et c’est l’adversité qui a déclenché cela à Interlagos. »

Hamilton a admis que ses chances de victoire se sont améliorées après la pénalité de Verstappen pour ne pas avoir ralenti pour les drapeaux jaunes en qualifications, ce qui a fait chuter son rival de la première ligne à la septième place sur la grille.

« La course a été beaucoup plus facile avec les pénalités que les gars ont évidemment eu pour l’erreur qu’ils ont commise hier », a-t-il déclaré. « Cela a rendu les choses beaucoup plus simples. »

Il avait un écart d’environ huit secondes sur Verstappen pendant une grande partie de la course, qui a grimpé à 25 à la fin lorsque son rival s’est arrêté pour un nouveau train de pneus pour remporter le point de bonus pour le tour le plus rapide.

« Je gérais juste l’écart à l’avant et je gardais la voiture en sécurité et j’essayais de maximiser et de ramener la voiture à la maison », a déclaré Hamilton.

